Piezas de Alejandro Obregón, Beatriz González y otros artistas serán subastadas

Hoy se subastarán más de 90 piezas de arte moderno y contemporáneo tanto de Colombia como de Latinoamérica en Bogotá Auctions, la primera casa de subastas del país. “La gente ha visto, sobre todo, a lo largo de nuestra trayectoria, el alto nivel de calidad de las piezas que ofrecemos a subastas que tienen a su vez un alto valor simbólico, artístico, patrimonial e histórico”, aseguró Charlotte Pieri, directora de Bogotá Auctions, para El Espectador.

El catálogo está compuesto por obras de algunos de los autores más significativos del siglo XX y XXI, quienes se enmarcan en diferentes tendencias y géneros artísticos. Entre ellas tres piezas de Alejandro Obregón: el grabado Palombes, el óleo Samotracia Andina y el vitral Gallo. También se subastarán las esculturas Mujer dormida, de Édgar Negret, y Dos veces rueda, de Jim Amara, así como una de Feliza Bursztyn.

Dentro de la subasta, que se realizará a las 8:00 p.m., se incluyen tres piezas de Luis Caballero y obras de artistas como Beatriz González, Ana Mercedes Hoyos, Carlos Rojas, Carlos Valenzuela, Ricardo Gómez Campuzano, Roberto Páramo, Jesús María Zamora, Gonzalo Ariza, Pierre Daguet, Ignacio Gómez Jaramillo, Santiago Cárdenas, Eduardo Ramírez Villamizar, Enrique Grau, David Manzur, Juan Antonio Roda, Bernardo Ortiz, Mateo López, entre otros.

“Las casas de subastas también tienen un aspecto cultural importante, en particular en Colombia, porque a través de estos lugares puedes rescatar algunos nombres de artistas que, si no fueran por las subastas, no los volverías a encontrar, artistas que de pronto no tienen representación en galerías o en el mercado secundario”, afirmó Pieri.

De hecho, la subasta de está noche se destaca por la presencia de obras de artistas antioqueños como Rafael Sáenz, quien es difícil de encontrar en subastas. Otros artistas de aquella región que hacen parte del catálogo son Francisco Antonio Cano, Humberto Chaves, Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo, Hugo Zapata y Edwin Monsalve.