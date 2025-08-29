No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
Pilar Quintana: “La literatura es para incomodar”

En la Feria del libro de Bucaramanga, la autora de La perra (finalista del National Book Award) y Premio Alfaguara de Novela por Los abismos, presentó Noche negra, su libro más reciente, donde Rosa, una mujer aislada en la selva, enfrenta sus miedos más íntimos: la naturaleza que la desborda y los hombres que la acechan.

Laura Camila Arévalo Domínguez
29 de agosto de 2025 - 09:00 p. m.
Pilar Quintana representó a Colombia en el "International Writing Program" de Iowa en 2011.
Foto: Daniel Álvarez

La conversación con el público giró en torno a sus personajes, sus obsesiones literarias y las violencias que atraviesan la vida cotidiana en Colombia.

—En sus entrevistas siempre se habla de sus personajes femeninos. ¿Por qué cree que ocurre eso? Usted también construye personajes masculinos que, además, protagonizan las historias que escribe—, pregunté.

“Porque soy mujer”, respondió sin titubeos. “A los escritores hombres nunca se les interroga por sus personajes masculinos. En cambio, a nosotras sí. Y lo curioso es que incluso mis mujeres...

