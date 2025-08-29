Pilar Quintana: “La literatura es para incomodar”

Pilar Quintana representó a Colombia en el "International Writing Program" de Iowa en 2011.
Foto: Daniel Álvarez
La conversación con el público giró en torno a sus personajes, sus obsesiones literarias y las violencias que atraviesan la vida cotidiana en Colombia.
—En sus entrevistas siempre se habla de sus personajes femeninos. ¿Por qué cree que ocurre eso? Usted también construye personajes masculinos que, además, protagonizan las historias que escribe—, pregunté.
“Porque soy mujer”, respondió sin titubeos. “A los escritores hombres nunca se les interroga por sus personajes masculinos. En cambio, a nosotras sí. Y lo curioso es que incluso mis mujeres...
