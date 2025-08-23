23 de agosto de 2025 - 04:59 p. m.
“Noche Negra explora lo que pasa en nuestras cabezas cuando estamos solos”
Pilar Quintana habló sobre el proceso de construcción de su más reciente novela “Noche negra”. En ella, esta escritora colombiana multipremiada envuelve a sus lectores en la historia de Rosa, una mujer que debe enfrentar la soledad en medio de una naturaleza hostil y con unos vecinos en los que no está muy segura de si puede confiar.
