Pilar Quintana recibió el Premio IILA-Letteratura por su novela “Los abismos”

La escritora colombiana Pilar Quintana fue reconocida con el Premio IILA-Literatura (IILA-Letteratura) 2025 en la categoría de mejor obra narrativa, gracias a su novela Los abismos, publicada en Italia bajo el título Gli abissi.

Con traducción de Elisa Tramontin, publicada en 2023 por la editorial La Tartaruga, la historia sigue a Claudia, una niña de ocho años que observa con dureza el mundo de los adultos. Desde su mirada, el lector conoce a una familia de clase media en Cali, marcada por la figura de una madre atrapada entre la monotonía del hogar y el deseo de escapar. El libro pone en discusión la relación con esa figura materna, con el desconcierto de la infancia y con las incertidumbres propias de la vida doméstica.

Para esta convocatoria se evaluaron 25 libros procedentes de nueve países. El jurado estuvo integrado por profesores de universidades italianas como Roma Tre, Nápoles “L’Orientale” y Ca’ Foscari de Venecia. Este premio es, probablemente, lo que refuerza el mensaje sobre la relevancia e impulso de la difusión de las letras latinoamericanas dentro del mercado italiano.

Además, el reconocimiento internacional confirma la proyección y carrera de una autora que ya había sido celebrada en otras latitudes.

En 2021, Los abismos obtuvo el Premio Alfaguara de Novela, uno de los más importantes en lengua española. Esa distinción consolidó a Quintana en el panorama literario, que había despuntado con La perra. Esta última, publicada en Italia como La cagna, fue finalista del National Book Award 2020 en Estados Unidos y recibió elogios de la crítica como una obra clave para comprender la narrativa latinoamericana actual.