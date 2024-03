Planes de semana santa para los más pequeños en la Cinemateca de Bogotá

La Cinemateca de Bogotá se encuentra ubicada en la Carrera 3 No. 19 - 10, Bogotá, Colombia, y ofrece una amplia gama de servicios y actividades relacionadas con el cine y las artes audiovisuales. Foto: Cortesía Cinemateca de Bogotá

Según el Idartes, el objetivo de la programación que se llevará acabo en la cinemateca de Bogotá es promover el uso del tiempo libre de manera educativa. Las “Vacaciones Recreativas” brindarán a los más jóvenes la oportunidad de explorar el mundo del cine y las artes audiovisuales y para ello se han planeado experiencias sensoriales y talleres prácticos para personas de todas las edades.

Para los más pequeños de 0 a 5 años, la Sala Rayito presentará dos experiencias artísticas lideradas por el proyecto “Nidos, Arte en la primera infancia”, diseñadas para estimular la creatividad y la imaginación. Los sábados 23 y 30 de marzo, se llevará acabo la actividad “Luminic”, una inmersión en la bioluminiscencia de la naturaleza con horarios de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 12:00 m. - 2:00 p.m. a 3:00 p.m. y un cupo máximo de 20 participantes. La entrada será libre.

La segunda actividad recomendada para niños y niñas entre 0 y 6 años, es “El camino de la tortuga”, que se llevará a cabo los martes 26 y miércoles 27 de marzo, con horarios de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 12:00 m. - 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Este evento, también liderado por Nidos, tendrá lugar en la Cinemateca de Bogotá - Salón Lab 2, con un cupo máximo de 20 participantes.

Por otro lado, los niños y niñas de 8 años en adelante también tendrán la oportunidad de participar en el “Taller Carta Celeste: explorando el universo”. Allí construirán un dispositivo que les permitirá explorar los misterios del cielo nocturno. Dirigido por el Planetario de Bogotá, podrán visualizar elementos celestes reales como estrellas, nebulosas, constelaciones y coordenadas. El taller tendrá una duración de una hora y se llevará a cabo el miércoles 27 de marzo en el Laboratorio 2, con dos horarios disponibles: de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Tiene un cupo máximo de 20 participantes por sesión.