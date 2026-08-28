Freestyle, exposición del voto femenino y astronomía: planes para cerrar agosto en Bogotá

La Quinta de Bolívar será escenario de una jornada de freestyle que conecta la cultura Hip Hop con la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá. Foto: Rimas Libres

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Rimas Libres Vol. 4

Fecha: 30 de agosto.

Lugar: Casa Museo Quinta de Bolívar.

Entrada: libre.

Detalles del evento: El hip hop vuelve a la Quinta de Bolívar con una jornada de “freestyle” que reunirá a 16 artistas de Colombia, Venezuela y Ecuador. En el marco de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, las participantes reinterpretarán hechos históricos a través de la rima, la improvisación y el “beat”. La jornada comenzará a la 1:00 p. m.

Astroturismo

Fecha: 29 de agosto.

Lugar: Montaña del Cabildo Indígena Muisca de Suba.

Entrada: COP 85.000 y COP 105.000 para extranjeros.

Detalles del evento: Una actividad nocturna que combina una caminata con una aproximación a la astronomía desde los saberes de la comunidad. El recorrido incluye un espacio sobre etnoastronomía, observación del cielo con telescopios y un reconocimiento del patrimonio material de Suba. Será de 5:00 a 9:00 p. m. No es apta para personas con movilidad reducida ni menores de 7 años.

Exposición sobre el voto femenino

Fecha: 29 de agosto.

Lugar: Museo de Arte Miguel Urrutia.

Entrada: libre.

Detalles del evento: “Antes, durante y después del voto femenino en Colombia” es un recorrido por tres exposiciones que abordan la representación de las mujeres, sus luchas y las formas de autonomía que han construido a lo largo de la historia. La visita propone acercarse al proceso del voto femenino en Colombia desde el arte, la memoria y las experiencias de las mujeres. Será de 3:00 a 4:00 p. m.

“Plogging” río Vicachá

Fecha: 30 de agosto.

Lugar: salida desde la calle 19, estación Las Aguas.

Entrada: gratuita con inscripción previa.

Detalles del evento: un recorrido de dos kilómetros por los alrededores del río Vicachá en el centro de Bogotá, en el que habrá una recolección de residuos para ayudar a revitalizar sus aguas. Hay que ir con ropa deportiva. El encuentro será a las 8:30 a. m. en el punto de partida y la actividad comenzará a las 9:00 a. m.

Guau al parque

Fecha: 28 de agosto.

Lugar: Parque Villa Mayor de la localidad de Antonio Nariño.

Entrada: libre.

Detalles del evento: jornada de sensibilización en tenencia responsable de mascotas y vacunación antirrábica por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá. También habrá actividades para fortalecer el vínculo de los dueños con sus perros y gatos. La actividad va de 1:00 p.m. a 5:00 p. m.

Crea en movimiento: Sincronía Neón

Fecha: 29 de agosto.

Lugar: Parque Villa Luz.

Entrada: libre.

Detalles del evento: once agrupaciones de Engativá, Fontibón y Kennedy presentarán propuestas de teatro, danza y música, además de una experiencia para la primera infancia. La jornada se desarrollará bajo el concepto “Sincronía Neón, el pulso del ahora” e incluye talleres de grabado, serigrafía, “fanzine” y experimentación sonora. La actividad será de 1:00 a 5:00 p. m.

Sinfónica en Jeans No. 4

Fecha: 29 de agosto.

Lugar: Plazoleta del Centro Nacional de las Artes.

Entrada: libre.

Detalles del evento: la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia despide agosto con una tarde de música. Bajo la dirección de Leonardo Marulanda, el programa reúne danzas de Dvoák, Brahms y Strauss, además de New York, New York, Libertango y piezas colombianas como Carmentea, Sapo Viejo y Majagual. Comienza a las 4:00 p. m.

“La muñeca y el petardo”

Fecha: 28 y 29 de agosto.

Lugar: Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Entrada: COP 35.000.

Detalles del evento: una obra de teatro sobre los límites del deseo, la confianza y los vínculos familiares. La historia sigue a un padre y su hija cuya relación cambia cuando ella descubre un aspecto oculto de la vida de él. La pieza, escrita y dirigida por Ricardo y Nicolás Dávila, cierra la Trilogía del Deseo de La Casa de Atrás.

Si nos organizamos, cabemos todos

Fecha: 29 de agosto.

Lugar: Movistar Arena.

Entrada: desde COP 130.000.

Detalles del evento: una edición especial de “The Juanpis Live Show”, de Alejandro Riaño, reunirá música, comedia y solidaridad para apoyar la reparación y reconstrucción de viviendas afectadas en Quibdó. Se presentarán artistas como Carlos Vives, Feid, Nidia Góngora y ChocQuib Town. El 100 % de los fondos recaudados será entregado a la Fundación PLAN.

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