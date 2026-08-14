Concierto solidario y literatura al aire libre: planes para este fin de semana en Bogotá

La jornada incluirá lecturas en voz alta, música, talleres, cine, títeres, presentaciones de libros, recorridos por el Jardín y muchas otras ofertas culturales para públicos de todas las edades. Foto: Jardín Botánico de Bogotá

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Concierto solidario de la Filarmónica por el terremoto

Fecha: 15 de agosto.

Lugar: Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Entrada: de COP 25.000 a COP 35.000.

Detalles del evento: la Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá el “Concierto de Solidaridad”, cuyo recaudo será destinado a apoyar a las personas afectadas por el terremoto de este 10 de agosto. Será a las 4:00 p. m.

Expopet arranca con una campaña de ayuda para los animales afectados por el terremoto

Fecha: 13 al 17 de agosto.

Lugar: Corferias.

Horario de entrega de donaciones: entre las 10:00 a. m. y las 6:30 p. m.

Detalles del evento: Expopet, la feria más grande de los animales de compañía en Colombia, funcionará como punto de acopio en las antiguas oficinas de Davivienda, ubicadas en el ingreso del arco. Las donaciones podrán entregarse entre las 10:00 a. m. y las 6:30 p. m. La campaña busca reunir diferentes elementos para atender las necesidades de los animales afectados. Además, contempla el despliegue de brigadas de apoyo veterinario en las zonas afectadas por la emergencia.

Couture, vidas entrelazadas

Fecha: 13 al 19 de agosto (5:35 - 8:00 p.m.).

Lugar: Cinemanía.

Entrada: desde COP 20.000.

Detalles del evento: la cineasta estadounidense Maxine llega a París para la Semana de la Moda en un viaje de vida o muerte en el que se enfrenta a desafíos y al descubrimiento de sí misma. La película es dirigida por Alice Winocour y protagonizada por Angelina Jolie.

Sushi Week 2026 en Colombia

Fecha: 14 al 23 de agosto.

Lugar: Yoi Ramen; Sushi jitenshkmaru Sushi; Okio; Deaki, Sudoku Gourmet, Maemuki, Yarigai, Musashi, Kyomu sushi de Mosquera.

Entrada: COP 23.000.

Detalles del evento: el festival, organizado por Festivales Week, estrena este año una de sus ideas más originales y se convierte en el primer evento de sushi “pet friendly” de Colombia, una invitación para que las mascotas y sus familias se sienten juntas a la mesa y vivan la misma experiencia.

La Ilíada narrada

Fecha: 15 de agosto.

Lugar: Teatro al aire libre La Media Torta.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: como parte de la programación del Festival de Teatro y Circo de Bogotá, David Reyes, actor colombiano conocido como Bicho Crespo, presentará una adaptación escénica del capítulo XII de “La Ilíada” por medio de la narración oral.

Pícnic literario: leer por deporte

Fecha: 16 de agosto.

Lugar: Parque El Country.

Entrada: libre.

Detalles del evento: el encuentro incluirá lectura libre y mediada, talleres, conversatorios con autores e ilustradores y actividades para niños y niñas. La programación se desarrollará entre las 10 a. m. y las 4 p. m. También habrá muestras artísticas y presentaciones musicales.

Las Áñez – Dualismo Mágico

Fecha: 16 de agosto.

Lugar: Teatro Colón.

Entrada: entrada libre con inscripción previa.

Detalles del evento: el dúo bogotano lanza su quinto álbum, “Dualismo mágico”, en un concierto íntimo con escenografía, invitados especiales y firma de vinilos. El encuentro recorre un repertorio que explora los contrastes de la identidad colombiana y que hila lo mágico con lo cotidiano. Por mucho, Las Áñez es una de las propuestas más novedosas de la música latinoamericana por sus juegos vocales, sus letras y sus sonidos.

Festival de Música Colombiana de Suba

Fecha: 16 de agosto.

Lugar: Terraza del Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: este es un evento anual que permite a las comunidades locales tener un acercamiento a las expresiones artísticas y culturales implícitas en el desarrollo de nuestra música tradicional. Está organizado por el Grupo Interdisciplinario Gestarte, un colectivo que busca promocionar a los artistas locales a través de espacios y oportunidades que estimulen el quehacer musical de niños, jóvenes y adultos.

Festival de pan y postre

Fecha: 15 y 16 de agosto.

Lugar: Parque El Country en Usaquén.

Entrada: libre.

Detalles del evento: la sexta edición de este festival invita a la capital del país a disfrutar propuestas de repostería. La cocina tradicional y de autor será protagonista.