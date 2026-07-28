Plinio Apuleyo Mendoza y la memoria plasmada en la literatura

Plinio Apuleyo Mendoza junto a García Márquez, amistad de la que surgió el libro "El olor de la guayaba". Foto: Archivo El E

Escuchó los balazos que mataron a Jorge Eliécer Gaitán tan cerca, que pudo ver cómo dos policías desarmaban a Roa, su asesino, cuando se acercó a la escena para asegurarse de que su papá no era el muerto: su padre era amigo del caudillo, que alcanzó a dar los últimos parpadeos a los ojos de Apuleyo cuando se detuvo ante su cuerpo herido.

Fue periodista, novelista, ensayista, diplomático y memorialista. Atravesó el auge del “boom” latinoamericano, las redacciones de varios países y la vida diplomática sin abandonar nunca la escritura. En una...