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Plinio Apuleyo Mendoza y la memoria plasmada en la literatura

Plinio Apuleyo Mendoza, quien murió este 28 de julio de 2026, conoció de primera mano algunos de los episodios que marcaron la historia política y cultural de Colombia y de América Latina durante el último siglo. Perfil.

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Redacción Cultura
29 de julio de 2026 - 12:25 a. m.
Plinio Apuleyo Mendoza junto a García Márquez, amistad de la que surgió el libro "El olor de la guayaba".
Plinio Apuleyo Mendoza junto a García Márquez, amistad de la que surgió el libro "El olor de la guayaba".
Foto: Archivo El E

Escuchó los balazos que mataron a Jorge Eliécer Gaitán tan cerca, que pudo ver cómo dos policías desarmaban a Roa, su asesino, cuando se acercó a la escena para asegurarse de que su papá no era el muerto: su padre era amigo del caudillo, que alcanzó a dar los últimos parpadeos a los ojos de Apuleyo cuando se detuvo ante su cuerpo herido.

Fue periodista, novelista, ensayista, diplomático y memorialista. Atravesó el auge del “boom” latinoamericano, las redacciones de varios países y la vida diplomática sin abandonar nunca la escritura. En una...

Por Redacción Cultura

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Álamo(88990)Hace 1 hora
Como decía mi vecina: "¡Que el altísimo lo reciba con la misma alegría con la que tantos lo despiden!"
Jorge Martinez(27784)Hace 1 hora
Te equivocas de cabo a rabo. Quien presenció el asesinato de Gaitan fue el padre de Plino Apple yo, también llamado Plinio. No se puede caer en error tan grande y en titular de primera página.
  • Rasbe(zk18b)Hace 8 minutos
    usted leyó mal.
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