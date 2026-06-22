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Poder y política en “Facundo”, de Domingo Faustino Sarmiento (La novela y el mundo)

El escritor, periodista y educador argentino publicó en 1845, por entregas en el folletín “El Progreso”, el ensayo “Civilización y barbarie: vida de Juan Facundo Quiroga”. Originalmente fue publicado en Chile, ya que el autor estaba exiliado, aunque luego pasó de manera clandestina a Argentina.

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Mónica Acebedo
23 de junio de 2026 - 12:06 a. m.
Domingo Faustino Sarmiento murió en Paraguay en 1888.
Domingo Faustino Sarmiento murió en Paraguay en 1888.
Foto: Cortesía

“A finales del año 1840 salía yo de mi patria, desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca y mazorqueros. Al pasar por los baños de Zonda, bajo las armas de la patria que en días más alegres había pintado en una sala, escribí con carbón estas palabras: On ne tue point les idées”, Facundo.

“Facundo” (1845), del argentino Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), es el primer ejemplo con el que quiero comenzar esta reflexión sobre poder y...

Por Mónica Acebedo

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