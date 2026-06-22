Poder y política en “Facundo”, de Domingo Faustino Sarmiento (La novela y el mundo)

Domingo Faustino Sarmiento murió en Paraguay en 1888. Foto: Cortesía

“A finales del año 1840 salía yo de mi patria, desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca y mazorqueros. Al pasar por los baños de Zonda, bajo las armas de la patria que en días más alegres había pintado en una sala, escribí con carbón estas palabras: On ne tue point les idées”, Facundo.

“Facundo” (1845), del argentino Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), es el primer ejemplo con el que quiero comenzar esta reflexión sobre poder y...