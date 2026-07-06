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Poder y política en la novela “1984”: el símbolo del totalitarismo

George Orwell inventó el símbolo del Estado totalitario en “1984″, uno de los ejemplos más contundentes de la novela distópica.

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Mónica Acebedo
06 de julio de 2026 - 12:21 p. m.
George Orwell murió el 21 de enero de 1950.
George Orwell murió el 21 de enero de 1950.

“1984” fue publicada en 1949, una fecha compleja para un mundo que quedó dividido y agotado por las guerras mundiales. Era, además, el comienzo de la Guerra Fría.

“Big Brother” (“Gran Hermano”) es quien todo lo observa, escucha a través de una telepantalla. Juzga, aunque no se puede ver, es invisible y su poder no tiene límites. El Estado y su vigilancia permanente llega hasta las esferas más íntimas de las personas, incluida la sexual, y alcanza también los pensamientos recónditos y el subconsciente. La tecnología y la necesidad de control...

Por Mónica Acebedo

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Mónica Acebedo

 

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