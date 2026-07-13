Poder y política en “Yo, Claudio” de Robert Graves (La novela y el mundo)

El escritor inglés Robert Graves falleció en 1985 y escribió más de 140 obras. Foto: Archivo particular / Cortesía

“Eso era lo que pensaba. Y pensaba también en las oportunidades que tendría, como emperador, para consultar los archivos secretos y descubrir qué había sucedido en tal ocasión y en tal otra. ¡Cuántas historias deformadas quedaban aún por corregir! ¡Qué milagroso destino para un historiador!”.

“Yo, Claudio”, del inglés Robert Graves, fue publicada en 1934 como la primera parte de un díptico (“Yo, Claudio” y “Claudio, el dios y su esposa Mesalina”). Se trata de un relato narrado por Claudio, cuarto emperador romano de la dinastía Julio-Claudia...