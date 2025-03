Polémica en México por la censura de una obra criticada por la comunidad católica

El artista mexicano Fabián Cháirez, quien ganó fama por el cuadro "La Revolución" o "Zapata en tacones", sigue cuestionando símbolos a través de su arte, ahora al explorar las similitudes entre el éxtasis religioso y el erótico, que "se parecen más de lo que se cree", comentó. Foto: EFE - José Méndez

Este 6 de marzo, un juez de Ciudad de México determinó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debía cancelar de manera provisional la exposición La venida del señor, del artista Fabián Cháirez, ya que encontró que sus obras vulneran la libertad religiosa.

La autoridad, Francisco Javier Rebolledo Peña, argumentó que “la libertad de expresión tiene como límite el que no rebase y afecte la reputación y el derecho humano del honor de los católicos”. Por tanto, otorgó un plazo de 24 horas para retirar la exposición, o de lo contrario, se hará uso de la fuerza pública. El próximo 11 de marzo se celebrará la audiencia en la que se definirá si se concede la suspensión definitiva.

Esta decisión se da luego de que, por medio de un comunicado, la Asociación de Abogados Cristianos en México presentara una denuncia formal contra el artista plástico. En ella señalaron que “la exposición presenta imágenes religiosas, incluyendo representaciones de Cristo y la Virgen María, en contextos considerados ofensivos y profanos, lo que constituye un agravio a la fe de millones de personas”.

Cháirez, quien dijo que sus pinturas buscan mostrar “las similitudes entre el éxtasis religioso y el sexual”, emitió un comunicado tras conocerse la decisión del juez, en el que denunció la censura de su arte, así como la falta de información clara sobre la determinación del juez. “Si ellos están hoy en contra de mi libertad, están abriendo la posibilidad de que mañana vayan en contra de la libertad de ellos”.

“Tengo este ímpetu por seguir cuestionando como lo he hecho con mucha de mi obra. Esto, más que inhibirme, me da más razones para hacerlo (seguir creando). Pero también hay una parte en la que intento proceder legalmente y me siento sin herramientas al no recibir apoyo de una institución como la UNAM. Me hace sentir decepcionado de la institución, pero también preocupado”, agregó.

La demanda presentada por la AAC fue interpuesta ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Esta iba con más de 9.000 firmas de católicos que se manifestaron en contra de la exhibición. “¡No nos quedaremos callados! Hemos presentado las firmas recaudadas y seguiremos haciendo ruido contra discursos de odio e intolerancia a la religión católica”, dijeron.

El 19 de febrero, días después de presentar la denuncia, un grupo de siete personas de la comunidad católica acudió al recinto cultural para llevar a cabo una clausura simbólica. Vestidos con camisetas negras que decían “Mi fe no es tu arte” y portando pancartas con el mensaje “Esto ofende mi fe”, dejaron claro su rechazo. “Entramos a la exposición blasfema de la Academia de San Carlos y enviamos un mensaje a la UNAM: ¡No te metas con nuestra fe en nombre del arte!”, publicaron.

Ahora que se conoció la decisión del juez, el Conapred condenó este jueves la censura a la exposición.”El arte es una manifestación esencial de la libertad de expresión y un pilar fundamental de toda sociedad democrática. La posibilidad de interpelar, cuestionar y reimaginar nuestra realidad - incluidas las creencias religiosas - es un derecho que debe ser protegido”, enfatizó.

La Copred apuntó que México vive “tiempos peligrosos” en los que cobran fuerza discursos que buscan restringir los derechos de grupos históricamente discriminados.”La libertad religiosa no puede ser utilizada como un arma para derribar los principios democráticos, como lo es la libertad de expresión. La democracia se sostiene, precisamente, sobre la libertad, y esta se protege por la vía del reconocimiento de la diversidad y la garantía de la igualdad”, insistió.

“La anunciación” / óleo sobre lienzo/ 210 x 140 / 2023.



Una monja somete a un ángel enviado por dios, revirtiendo los roles de poder. Ahora ella decide. 🕊️ #fabianchairez #lesbian #insolentart #red #angel pic.twitter.com/kxXsM4rEwI — Fabián Cháirez (@Fabianchairez13) April 19, 2023

Asimismo, aclaró que desde el marco normativo de la no discriminación, en general, la crítica, la reinterpretación o la representación artística de símbolos religiosos “no constituyen discriminación”. Recordó que la discriminación ocurre cuando una persona o grupo, por sus características identitarias, es tratado de manera injustificada como inferior en el acceso a derechos y oportunidades en función de una característica protegida, como la religión.

”Pero, en este caso, la exhibición de una obra artística dentro de un museo no busca subordinar a las personas que profesan la fe que se cuestiona por la vía artística, tampoco limita el ejercicio de la fe, no impide la práctica religiosa de quienes se sienten ofendidos ni restringe su acceso a espacios de culto o participación social”, enfatizó.

Quien también se pronunció fue la Secretaría de Cultura de México, que también calificó el hecho como censura. “La reciente suspensión de la exposición “La Venida del Señor” de Fabián Cháirez genera preocupación por la censura y las restricciones a la libertad creativa. El arte es un espacio de diálogo y cuestionamiento que no debe ser limitado. Apostar por la prohibición de expresiones artísticas supone un retroceso en la construcción de una sociedad plural y respetuosa de los derechos culturales”, argumentaron.