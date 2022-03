“Política para profanos”, un libro de Damián Pachón

La manera en la que aborda el autor cada uno de los temas propuestos, permite comprender la necesidad de entender el concepto de la política en toda su magnitud. Foto: Archivo particular

Vemos en las redes sociales, ya no con inusitada sorpresa, cómo cuando sucede algo extraordinario en el mundo, todos posan por expertos en derecho o política internacional. Entonces las mayorías, con el bagaje adquirido durante la escuela, no cesan de dar razones y justificar sus creencias, que en muchos casos no son más que meras intuiciones alimentadas por lo que se ve o se escucha en esos mismos medios, en las cafeterías o hasta en el bus. Es la democracia del conocimiento y el derecho que a todos nos asiste de opinar, desde luego.

Es por ello por lo que el sentido de lo profano adquiere un nuevo significado. Para los romanos, significaba todo aquello que estaba por fuera del templo, aquello que no tenía una relación directa con lo que se consideraba sagrado. De ahí se pasó al campo del saber, de tal manera que hoy se considera así a quien carece de conocimientos o que no tiene la autoridad debida en una materia. En el siglo XXI lo profano está cercano a la falta de criterio razonado, de ahí la necesidad de embarcarse en teorías y conceptos para suplir esa necesidad y poder opinar con causa suficiente.