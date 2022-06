Por la dignidad en el fútbol femenino I (fútbol paradójico)

Un total de 28 jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos, campeona mundial en Francia en 2019, habían presentado una demanda colectiva contra la política discriminatoria de la U.S. Soccer. Foto: EFE

Reflejo de la lucha de clases, medio de emancipación femenina durante la Gran Guerra, cobijo de resistencias diversas, refugio de identidades durante el colonialismo…El fútbol no son solo goles, jugadas, tragedias, plasticidad, victorias o desencantos. Tampoco es solo lucro, beneficios y dinero. El fútbol es mucho más que todo eso. Carles Viñas.

Recientemente leí que la selección femenina de fútbol de Estados Unidos le ganó una demanda a la Federación US Soccer que intentaba que ellas, las mujeres, tuvieran el mismo salario que la selección masculina de fútbol de este país. La noticia, por ella misma, es una conquista o un gran logro porque marca un hito en la historia del fútbol mundial. Hay pequeñas luchas que han batallado y las han ganado, pero esta no puede pasar desapercibida porque, insisto, es una gran noticia en medio de otras que aluden a las resistencias femeninas. Irene González, la primera mujer que jugó fútbol profesional con hombres (murió a los 19 años de una tuberculosis en 1928), debe estar feliz por cuanto ya leyó esta noticia. La celebro porque es un punto de partida para el fútbol femenino que, desde que existe, ha sido tratado como de segunda categoría porque las diferencias son enormes. La FIFA le pagó a la selección masculina de Francia, campeona en el Mundial de 2018 (Rusia), 32 millones de dólares y, en cambio, las jugadoras de Estados Unidos, campeonas mundiales en 2019, recibieron 3.4 millones de dólares. Megan Rapinoe, líder de esta demanda, sostuvo que acordaron esta acción porque la federación “se negó obstinadamente a pagar justamente”. Más que un asunto de justicia, que sí, creo que se trata de un acto de equidad, es decir, una decisión que hace homenajes a la noción de dignidad femenina. Históricamente las mujeres han sido marginadas, denigradas y maltratadas y estas noticias alegran el espíritu, no por el dinero per se, sino por la decisión que puede irrigar al mundo entero para que, y no únicamente en el fútbol, las mujeres logren el reconocimiento que se les ha asignado a los hombres. Por fin tenemos una decisión, un referente, un punto de comparación para que todas las ligas, de todos los deportes, comiencen a crear las condiciones para que tengan este mismo trato. Lo vivimos recientemente en la final del fútbol femenino en Colombia: un estadio “a reventar” de emoción y medios de comunicación como nunca se habían visto. Imágenes poderosas que dicen que se puede ser futbolista y mujer (mujer futbolista). Hermoso marco para una final caleña. Lo han logrado porque les ha dolido y han hecho pequeñas conquistas que valen oro. Buen pretexto para que, a pesar de los esfuerzos, dolores y silencios, la dignidad prevalezca por encima de todas las cualidades que nos hemos inventado los seres humanos para mejor vivir, sentir y sonreír. Bienvenidas estas noticias en medio de otras que inundan los medios, las redes y que sirven para atenuar las incertidumbres de la existencia. Qué bueno que haya noticias similares todos los días para que celebremos conjuntamente lo que nos hace humanos. Este fútbol femenino nos prodiga belleza, narrativa y poesía. “El fútbol es mucho más que todo eso”. El fútbol es poética política.

