¿Por qué hacemos parte de la era de los “consumidores de atención”?

En 2023, Roberto Palacio publicó “La era de la ansiedad”, un libro en el que reflexiona sobre la posibilidad de superar la ansiedad de los tiempos que corren con la ayuda de la reflexión filosófica. “Consumidores de atención” es su sexto libro. Foto: Cortesía Penguin

LO QUE HICIERON CON NOSOTROS(LA HISTORIA DE UNA DESCONEXIÓN)

Este es un libro sobre una desconexión. Nuestra desconexión contemporánea con la realidad. Cuando se dice de esta manera, suena trivial y al mismo tiempo dramático, un reclamo que hacemos los padres y los maestros a los alumnos desatentos. Pero lo que nos caracteriza hoy es una escisión profunda y radical entre nosotros y el entorno —en el cual hemos de incluir a los demás—, llevada al punto de que nos cuesta trabajo creer que pisamos el mismo orbe.

Esa desconexión, a la que a...