La novela y el mundo: conceptos universales en la literatura

Imagen de referencia: la Biblioteca del Monasterio de El Escorial cuenta con una bóveda rica en frescos alegóricos sobre las artes liberales. Su decoración parte de un programa simbólico humanista, concebido para destacar el papel del saber en la cultura española del siglo XVI. Foto: Laura Camila Arévalo

“La vida real fluye y no se detiene, es inconmensurable, un caos en el que cada historia se mezcla con todas las historias y por lo mismo no empieza ni termina jamás. La vida de la ficción es un simulacro en el que aquel vertiginoso desorden se torna orden: organización, causa y efecto, fin y principio”.

Mario Vargas Llosa (La Verdad de las Mentiras)

El género novelístico es, por excelencia, el que ha representado los conceptos desarrollados por la humanidad, incluso allende los límites de la historia y de la mera interpretación...