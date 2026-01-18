Logo El Espectador
El Magazín Cultural
La novela y el mundo: conceptos universales en la literatura

Este será el enfoque de la nueva etapa de “La jácara literaria”, que complementa las secciones anteriores, “Historia de la literatura” y “Plumas transgresoras”, a partir de reflexiones sobre cómo se han mostrado los temas universales en algunas novelas del canon literario.

Monica Acebedo
18 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Imagen de referencia: la Biblioteca del Monasterio de El Escorial cuenta con una bóveda rica en frescos alegóricos sobre las artes liberales. Su decoración parte de un programa simbólico humanista, concebido para destacar el papel del saber en la cultura española del siglo XVI.
Imagen de referencia: la Biblioteca del Monasterio de El Escorial cuenta con una bóveda rica en frescos alegóricos sobre las artes liberales. Su decoración parte de un programa simbólico humanista, concebido para destacar el papel del saber en la cultura española del siglo XVI.
Foto: Laura Camila Arévalo

“La vida real fluye y no se detiene, es inconmensurable, un caos en el que cada historia se mezcla con todas las historias y por lo mismo no empieza ni termina jamás. La vida de la ficción es un simulacro en el que aquel vertiginoso desorden se torna orden: organización, causa y efecto, fin y principio”.

Mario Vargas Llosa (La Verdad de las Mentiras)

