El insomnio: del Desierto a Macondo

Rebeca trajo a Macondo la peste de insomnio, y con ella la pérdida paulatina de la memoria. Los insomnes de Macondo dejaban de dormir y empezaban a perder la memoria. Foto: Netflix

El insomnio ha sido virtud, privilegio del hombre distinto y signo de lucidez. También ha sido culpa, condena y enfermedad. El insomnio es la doble cara de quien busca verdad y, al mismo tiempo, quiere huir de ella.

En los siglos III y IV, los primeros monjes cristianos viajaron al desierto. Los Padres del Desierto se retiraron a los yermos de Egipto y Siria para buscar una vida de profunda unión con Cristo mediante el silencio, el ayuno y la renuncia al mundo como armas espirituales. Cuando llegaba la noche, los demonios podían arribar en...