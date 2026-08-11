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El insomnio: del Desierto a Macondo

Los monjes velaban para encontrar a Dios; Macbeth perdió el sueño por la culpa; los poetas hicieron del insomnio una forma de lucidez. Nosotros tenemos una pantalla.

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Juliana Vargas- @jvargasleal
11 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Rebeca trajo a Macondo la peste de insomnio, y con ella la pérdida paulatina de la memoria. Los insomnes de Macondo dejaban de dormir y empezaban a perder la memoria.
Rebeca trajo a Macondo la peste de insomnio, y con ella la pérdida paulatina de la memoria. Los insomnes de Macondo dejaban de dormir y empezaban a perder la memoria.
Foto: Netflix

El insomnio ha sido virtud, privilegio del hombre distinto y signo de lucidez. También ha sido culpa, condena y enfermedad. El insomnio es la doble cara de quien busca verdad y, al mismo tiempo, quiere huir de ella.

En los siglos III y IV, los primeros monjes cristianos viajaron al desierto. Los Padres del Desierto se retiraron a los yermos de Egipto y Siria para buscar una vida de profunda unión con Cristo mediante el silencio, el ayuno y la renuncia al mundo como armas espirituales. Cuando llegaba la noche, los demonios podían arribar en...

Por Juliana Vargas- @jvargasleal

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