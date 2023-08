Posponen exhibición de arte en Arizona (EE. UU.), por obra sobre brutalidad policiaca

"My Florist is a Dick" es una obra de Shepard Fairey sobre una sociedad que no quiere ver como los policías abusan de su poder. Se inspiró en el tiroteo donde murió Michael Brown, de 18 años, por parte del oficial de policía Darren Wilson. Foto: Shepard Fairey

Parte de una serie de dos obras del artista Shepard Fairey, la pieza “My Florist is a Dick” (2015), fue la causa del retraso de una exhibición de arte callejero que se iba a realizar en la ciudad de Mesa, Arizona (EE. UU.), de acuerdo con información del medio local, Arizona’s Family.

La pieza es una serigrafía sobre una pieza de algodón que hace referencia a la ceguera selectiva de una sociedad que decide hacer caso omiso a los casos sobre brutalidad policiaca que se han denunciado en los últimos años en Estados Unidos.

El artista, Shepard Fairey, es reconocido por su trabajo “Hope”, un póster en el que se muestra al expresidente Barack Obama como un símbolo de esperanza y fue parte de su campaña presidencial en 2008.

Su trabajo iba a aparecer, es una muestra del Museo de Arte Contemporáneo de Mesa, en el centro de artes de la ciudad, donde también se iban a exponer obras de los artistas Swoon, Thomas ‘Breeze’ Marcus y Douglas Miles.

De acuerdo con declaraciones de Rob Schultz al medio local, quien trabajo como asistente de dirección en el Centro de Artes de Mesa, la obra habría resultado como un problema para los funcionarios de la ciudad debido a la temática que aborda. “Mesa administra bibliotecas. Apuesto a que la biblioteca tiene libros que tratan sobre la brutalidad policial, y apuesto a que la biblioteca tiene periódicos”, dijo a la cadena. “Cuando hay un incidente de brutalidad policial en los periódicos, no los sacan de la estantería y no permiten que la gente los vea”.

En respuesta a las acusaciones, menciona ArtNews, la ciudad se ha defendido señalando que el aplazo de la exhibición se debe a contratos inconclusos con artistas y al contenido de una obra sin nombre. “Seis semanas antes de la apertura de las exhibiciones de otoño en el Museo de Arte Contemporáneo de Mesa, los contratos de los artistas aún no se habían finalizado”, dijo el comunicado de la ciudad. “También hubo preguntas sobre el impacto potencial del texto en una de las obras que podría ser denigrante para algunos empleados de la ciudad de Mesa. Posponer la exhibición permitiría revisar sus procesos y evaluar el impacto del mensaje asociado con la exhibición”.

También aseguran que está dentro de sus planes traer de regreso a los artistas de la exhibición y reprogramarlos “como parte de una exposición grupal o individual si así lo desean”.

La obra, “My Florist is a Dick”, hace también parte de la pieza de Shepard Fairey “I’m Gonna Kick Your Ass and Get Away With It”, recordando un episodio que vivió el artista de brutalidad policiaca después de ser arrestado y golpeado por hacer arte en espacio público, además de haberle negado el uso de insulina en el establecimiento, siendo una persona con diabetes tipo 1. La creación de su última obra fue inspirado por el asesinato de Michael Brown, de 18 años, quien murió en medio de un tiroteo por parte del oficial de policía Darren Wilson en 2015.