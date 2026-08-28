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Presupuesto de MinCultura caería 29,5 % en 2027 pese a “batalla cultural” de De la Espriella

El presupuesto que Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso para esa cartera es de COP 706.196 millones para el próximo año, frente a los COP 1.001.388 millones aprobados para 2026. Otras entidades del sector, como el Archivo General de la Nación y el ICANH, también tendrían recortes.

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Redacción Cultura
28 de agosto de 2026 - 02:17 p. m.
Abelardo de la Espriella escogió a Paola Holguín como la ministra de Culturas de su gobierno.
Abelardo de la Espriella escogió a Paola Holguín como la ministra de Culturas de su gobierno.
Foto: El Espectador
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Aunque el Presupuesto General de la Nación para 2027, radicado por el presidente Abelardo de la Espriella ante el Congreso, aumentó con respecto al aprobado para 2026, el del Ministerio de las Culturas se reduciría: fue de COP 1.001.388 millones en 2026 y la propuesta para 2027 lo dejó en COP 706.196 millones. Esto representa una disminución cercana al 29,5 %.

De ese total, COP 351.780 millones corresponden a funcionamiento y COP 354.416 millones a inversión.

La disminución en los recursos —que también estaría por debajo de los COP 1.140.000 millones que el gobierno Petro había propuesto inicialmente para 2026— abre una discusión sobre el lugar que tendrá la cultura en el nuevo gobierno, que ha insistido en la idea de dar una “batalla cultural”, un concepto que hace referencia a la disputa por los valores y la identidad en una sociedad.

De hecho, durante el discurso de su posesión presidencial, que tuvo lugar en el Batallón Pichincha, en Cali, De la Espriella señaló que “el renacer en la patria milagro también deberá ser cultural. Una nación que pierde de vista su identidad termina extraviando su destino”.

Ante esa idea en la que el Gobierno ha sido enfático, y tras conocerse el presupuesto, la exministra de las Culturas Yannai Kadamani se pronunció a través de su cuenta de X. “Casi un mes hablando de la ‘batalla cultural’ y al momento de librarla, le quitan la mitad del presupuesto. Hay batallas que se pierden antes de empezar”, escribió la exfuncionaria.

El presupuesto de otras entidades culturales

La reducción no se limitó al Ministerio de las Culturas. Al comparar las propuestas iniciales de presupuesto para 2026 y 2027, el Archivo General de la Nación también tendría menos recursos: de COP 53.453 millones que el gobierno de Petro propuso para 2026 a COP 44.035 millones en la propuesta de De la Espriella para el próximo año, una reducción del 17,6 %.

Por su parte, la propuesta para el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) se redujo de COP 19.717 millones, que Petro propuso inicialmente para 2026, a COP 16.869 millones para 2027, una caída del 14,4 %. Su presupuesto general bajó de COP 49.969 millones a COP 48.160 millones, un 3,6 % menos.

El Instituto Caro y Cuervo fue el único de los tres entes para el que ambos gobiernos plantearon un presupuesto general prácticamente igual: pasó de COP 30.938 millones para 2026 a COP 30.960 millones para 2027, un aumento cercano al 0,07 %.

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Por Redacción Cultura

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