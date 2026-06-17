Primera edición de “Cumbres Borrascosas” con errores ortográficos saldrá a subasta

"Cumbres borrascosas" fue llevada a la pantalla grande en 2026 por Emerald Fennell. Foto: Getty Images - Nataliia Sukhoverska

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Por primera vez en más de un siglo, un raro ejemplar de la primera edición de “Cumbres borrascosas”, la novela de Emily Brontë, saldrá a subasta por un precio inicial de más de USD 110.000. De acuerdo con la Associated Press, se espera que alcance un valor de USD 540.000 a USD 800.000.

El lote será subastado en Christie’s y, además de “Cumbres borrascosas”, el tercer volumen contiene la historia “Agnes Grey” de Anne Brontë. De acuerdo con la casa de subastas, esta es la primera vez desde 1908 que una copia de la novela es subastada con la cubierta de cuero original. De la primera edición solo se imprimieron unas 250 copias, y esta ha permanecido en una biblioteca privada desde poco después de su publicación en 1847.

“La gran mayoría de los ejemplares que se conservan fueron reencuadernados para coleccionistas o bibliotecas, lo que significa que los ejemplares originales en tela son ahora extremadamente escasos”, dijo Mark Wiltshire, especialista en libros y manuscritos de Christie’s.

La subasta se realizará el próximo 30 de junio y, de acuerdo con The Art Newspaper, la copia que saldrá a subasta proviene de una “colección privada aristocrática” no revelada. A pesar de que los registros apuntan a que estuvo en la biblioteca desde principios de 1850, Wiltshire cree que fue adquirido en 1847 para ser leído de inmediato. El medio apuntó que los volúmenes con la novela de Emily Brontë fueron claramente leídos, mientras que la historia escrita por su hermana se encuentra en perfecto estado.

Los textos de la Brontë fueron rápidamente publicados por Thomas Cautley Newby para aprovechar el éxito de la novela de su hermana Charlotte con “Jane Eyre”, la cual fue publicada con un rival. “Los tres libros aparecieron bajo los seudónimos de Currer [Charlotte], Ellis [Emily] y Acton [Anne] Bell, aunque Wiltshire dice que Newby estaba muy contento de que solo destacara el apellido y de que prevaleciera la impresión de que ‘Cumbres Borrascosas’ era obra de Charlotte”, informó The Art Newspaper. No fue sino hasta 1850 que se supo quién realmente había escrito la novela, puesto que en una nueva edición publicada tras la muerte de Emily, Charlotte incluyó una nota biográfica sobre su hermana.

La edición de 1847 contenía múltiples errores ortográficos, incluyendo guiones y comas erráticos, y ortografía repetida de Heights como Heghts.

A pesar de que la obra de Emily Brontë escandalizó a los críticos de la época, “sigue siendo una obra a la que los artistas regresan una y otra vez debido a su fuerza emocional, su atmósfera y su intensidad psicológica, lo que garantiza su lugar no solo en la historia de la literatura, sino también en el imaginario cultural en general”, dijo Wiltshire.

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