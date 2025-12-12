La Vuelta 2025: comenzó la nueva edición de la feria de editoriales independientes en Bogotá

La quinta edición de La Vuelta contará con más de 100 actividades culturales. Foto: BibloRed

Entre el 11 y el 16 de diciembre, los capitalinos podrán asistir a La Vuelta, la feria de editoriales independientes en Bogotá. El punto de encuentro será la Biblioteca Pública Virgilio Barco y se contará con la participación de 66 proyectos relacionados con el mundo del libro independiente.

Además de recorrer los stands, los asistentes podrán disfrutar de una agenda con más de 100 eventos culturales, entre los cuales se encuentran lanzamientos, charlas, talleres, conciertos, entre otros. El acceso a estas actividades será gratuito.

“La Vuelta es más que una feria: es una celebración de la independencia editorial y una apuesta por la bibliodiversidad. Este año recibimos propuestas que dialogan con el territorio, la memoria, la inclusión y la sostenibilidad, reafirmando el papel de las editoriales independientes como agentes culturales esenciales para el país”, declaró Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.

La Vuelta es una iniciativa que surge a partir de la implementación de la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad de Bogotá 2022–2040. Este proyecto es impulsado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, además de contar con el apoyo de la alcaldía local de Teusaquillo para el desarrollo de la edición de este año.

“La localidad de Teusaquillo, que se marca y se viste en todas sus calles de librerías, celebra la comunión, al sumar a todas estas editoriales en la Virgilio Barco, y en diferentes espacios, para que todas y todos podamos acceder a la literatura, que las lecturas sean diversas, que las lecturas sean para los niños, los grandes y los más grandotes, esto hace parte del proyecto de Cultura y hace parte de la localidad de Teusaquillo, qué día a día escribe, reescribe y cuenta mil y una historias”, dijo María Angélica González Russi, Alcaldesa Local de Teusaquillo.

Sobre la programación

El evento inaugural de La Vuelta tuvo lugar este 11 de diciembre y estuvo a cargo de las 1280 almas, reconocida banda de rock alternativo en Bogotá. En este espacio, los integrantes del grupo hablaron sobre música, poesía y los retos de constituirse como un proyecto sólido en la escena de rock de la capital.

Los eventos del 12, 13 y 14 de diciembre tendrán una jornada de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que las actividades de los días 15 y el 16 de este mismo mes, irán de 11:00 p.m. a 6:30 p.m.

En los talleres, una de las principales apuestas de la agenda, se abordarán a temáticas variadas como el fanzine, la biodiversidad ambiental, las narrativas sobre Bogotá, la ilustración, el archivo, entre otros.

Además, se dará el lanzamiento de algunas novedades de las editoriales que participarán en esta edición.

Asimismo, habrá distintas charlas sobre proyectos editoriales específicos, así como conversatorios para discutir sobre lo que está ocurriendo actualmente en el ecosistema del libro. Otros eventos que se podrán encontrar serán la presentación de la Biblioteca de Escritoras Colombianas y la proyección de la película “Mátate amor”, a cargo de Laguna Libros y MUBI.

La música acompañará la programación con las presentaciones de diversos artistas como: Noelia Maffiold, cantante de Avant Pop; FLUXUS, proyecto de Daniel Acosta, voz líder de TELEBIT; Conjunto Media Luna, grupo que fusiona la cumbia con la electrónica; Cheetah Latina, DJ y curadora; y La Recontra, un DJ set que recorre los paisajes sonoros de Colombia.

En la agenda también se podrán encontrar actividades que se desarrollarán en los Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) de Teusaquillo. Los PPP son lugares de encuentro con los libros para todas las edades, que están ubicados en parques de las distintas localidades de Bogotá.

De la misma manera, la feria se expandirá a nueve librerías de la ciudad, donde se realizarán algunos de los eventos de las diferentes jornadas. Entre ellas se encuentran: Matorral Libros, La Guachafita, Casa Librería, Garabato, Las Cigarras, Cooltivo Libros, La Verbena, El Cuarto Plegable y Prosa del Mundo.

Clic aquí para ver toda la programación