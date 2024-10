Prográmese para el cuarto día de la Feria del libro de Pereira

Este año, la Feria del libro de Pereira, que se celebra del 2 al 6 de octubre, marca su décima edición y tiene como lema “Paisaje, Café y Libro”. Además de resaltar los 100 años de la publicación de "La Vorágine" y del cómic en Colombia, el evento ofrecerá más de 300 encuentros gratuitos.

Actividades en la jornada de la mañana del 5 de octubre:

A las 10:00 a.m., se realizará un encuentro de educación superior en el salón La Virginia, organizado por RUN/NAMKA - REUNIR, con una duración de una hora. Simultáneamente, en el salón Pueblo Rico, se llevará a cabo un taller sobre el libro “Joyas alquímicas” de Diana María Nitu, organizado por AGEAC Librum Colombia, que también se extenderá hasta las 11:00 a.m.

El Instituto Caro y Cuervo ofrecerá un taller en el salón Guática, que se llevará a cabo desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 m., en el marco de la franja “Nombrar a Colombia”. En el salón Belén de Umbría, el mismo instituto lanzará un libro enfocado en “Sociedad y pensamiento” desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 m.

A las 10:00 a.m., la feria, en colaboración con Comfamiliar Risaralda, presentará el encuentro “Hora del cuento” en la carpa en Plazoleta, que se extenderá hasta las 11:00 a.m. El autor Javier Mogollón presentará su libro “Divinas matemáticas” en el salón Teatrino en Muestra Editorial 2. También se realizará el lanzamiento del libro “Eduemoción. Inteligencia emocional en el proceso educativo”, de Consuelo Orozco, moderado por John Harold Giraldo, en el salón Quinchía, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

El autor Juan Camilo Mayorga liderará un taller sobre ilustración relacionado con su libro “Bestiario en mi bota”, en el salón Mistrató, de 10:00 a.m. a 12:00 m. Además, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes organizará un encuentro regional de agentes del libro y la lectura del Eje Cafetero en el salón Teatrino en Muestra Editorial 1, desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Algunas de las actividades en la jornada de la tarde:

A las 3:00 p.m., en el Salón Principal 1, se presentará la novela “Canción de antiguos amantes” de la escritora Laura Restrepo, moderada por Gustavo Mejía, en la franja temática “Nombrar a Colombia”. Al mismo tiempo, se presentarán libros como “Reforestar la imaginación” de Miguel Rocha Vives, en el Salón Belén de Umbría, presentado por Alberto Gómez; y “Conversaciones en el llamado estallido social” de Juan Sebastián Arango, en el Salón La Virginia, organizado por LID Editorial en alianza con la Sociedad de Mejoras de Pereira.

En el salón Pueblo Rico, también a las 3:00 p.m., Sofía Duque Aristizábal presentará el libro “Expedición de las mil y una noches” de Irene Vasco, mientras que en el Salón Guática se llevará a cabo la presentación de “Las lectoras del Quijote” de Alejandra Jaramillo, con la participación de Claudia Morales, directora de la feria. En el Salón Mistrató, Julián Serna Arango presentará su libro “Pensar a la deriva” junto a Alfredo Abad, en una actividad organizada por Casa de Asterión Ediciones. Además, Juan Pablo Barrientos presentará el libro “La grieta” de Juan Camilo Gallego en la Carpa en la Plazoleta.

A las 4:00 p.m., continuarán los lanzamientos. En el Salón Belén de Umbría, se presentará “Conversaciones fuera de la catedral”, una conversación entre Layla Abu y Ana Cristina González, moderada por Adriana González Correa. Simultáneamente, en el Salón Mistrató, Alfredo Abad y Carlos Fisgativa presentarán el libro “Nietzsche y lo trágico”, bajo la organización de Casa de Asterión Ediciones.

La jornada incluirá talleres, encuentros y conversatorios, entre ellos, un taller de novela gráfica a las 4:00 p.m. en el Salón Pueblo Rico, dirigido por Oscar Pantoja y Oscar Adán. También se llevará a cabo el conversatorio “El derecho a imaginar: defensa de las librerías, ferias y las editoriales”, a las 5:00 p.m. en el Salón Principal 2, con la participación de Juan Carlos Botero y Adriana Martínez, moderado por Jhon Isaza.