Día de las Librerías 2025: programación y actividades nacionales

Este lunes 11 de noviembre, la Cámara Colombiana del Libro (CCL) y la Asociación Colombiana de Libreros Independientes (ACLI) celebran por segundo año consecutivo el Día de las Librerías, una jornada nacional dedicada a reconocer y fortalecer el papel de estos espacios en la promoción de la lectura y la vida cultural.

Más de 90 librerías de distintas regiones del país participarán con una programación de más de 40 actividades dirigidas a públicos de todas las edades. Las propuestas incluyen charlas, talleres, recitales, firmas de libros, clubes de lectura, cine foros y jornadas de lectura en grupo.

La celebración se realizará en librerías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Pasto, Manizales, Montería, Riohacha, Soacha, Palmira, Yopal, Apartadó, Arauquita, Barichara, El Retiro y Rionegro, entre otras.

En Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes – Idartes acompañará recorridos de bibliotecas comunitarias por librerías independientes en distintas zonas de la ciudad, con el fin de acercar nuevos públicos a estos espacios.

Las rutas incluyen cuatro recorridos principales con puntos de partida en las bibliotecas Fe y Esperanza, El Contrabajo, Fals Borda y Violeta, con cierres en La Verbena, Casa Alianza y Casa Tomada, tres librerías que también abrirán en horario extendido hasta las 10:00 p.m. dentro de la estrategia Bogotá 24-7. La jornada cerrará con intervenciones artísticas con literatura y música.

Estas son las librerías participantes por ciudad en el Día de las Librerías 2025

Apartadó (Antioquia)

Librería Tinto y Tinta – Carrera 105C # 99 D-20

Arauquita (Arauca)

Librería Carmentea, Cantar del Llano – Calle 4 # 4-51

Barichara (Santander)

Aljibe Librería – Calle 5 # 6-29, local esquina

Barranquilla (Atlántico)

Dos Mangos – Carrera 55 # 74-169

Nido de Libros – Calle 86 # 64D-58

Bogotá (Cundinamarca)

Wilborada 1047 – Calle 71 #10-47, interior 4

La Verbena – Calle 121 #12-15

Casa Alianza Librería & Cultura – Carrera 6 #67-52

Casa Tomada Libros y Café – Transversal 19 Bis #45D-23

Lerner – Avenida Jiménez #4-35 / Carrera 11 #93A-44

Espantapájaros – Carrera 19A #104A-60

Matorral Librería – Avenida Carrera 19 #36-55 / Carrera 5 #26C-06

Babel Libros – Calle 39A #20-55

Ficciones Bar de Libros – Carrera 8 #67-77

Librería Woolf – Calle 39B #21-54, piso 2

Hojas de Parra – Carrera 34A #27-04

Órbita Café con Libro – Calle 39 #26A-22, local 3

Garabato Libros – Carrera 19 #34-61 / Calle 11 #4-14

Librería Biblotráfico – Carrera 24 #15-05 Sur

Librería María Mercedes Carranza – Carrera 15 #108-05

La Guachafita – Transversal 54 #103B-51

NADA – Calle 69 #10A-09

La Librería de Ana – Calle 134 #55-30, Paseo San Rafael, local 207 / Carrera 58D #146-51, Parque La Colina, piso 2

Tienda Teatral – Cinemateca (Carrera 3 #19-10), Calle 11 #5-67, Calle 80 #55B-47

Villegas Editores – Calle 84A #11-50, interior 3

Ohlalabooks – Calle 170 #67-51, Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo

Librería UNAL Las Nieves – Carrera 7 #19-73

Las Cigarras Librería Café – Carrera 45 #22A-16

Tango Discos y Libros – Carrera 15 #88-63 / Carrera 6 #115-65 (Hacienda Santa Bárbara, local F104) / Calle 72 #10-34, local 118

Bucaramanga (Santander)

Librería Profitécnicas – Calle 52 #31-162 / Calle 36 #12-51

Cali (Valle del Cauca)

Oromo Café Librería – Calle 17 #85-27

Librería María – Avenida 4 Oeste #4-59

Café Literario La Polilla Lectora – Calle 32A #25-3

Cartagena (Bolívar)

Ábaco Libros y Café – Calle de la Iglesia con Calle de la Mantilla, esquina, Centro Histórico

El Retiro (Antioquia)

TantaTinta – Calle 20 #21-11, local 103

Ibagué (Tolima)

Pérgamo – Calle 40 #4i-16

Ala de Colibrí Librería – Carrera 4B #35A-46, Edificio Malibú, piso 1

Manizales (Caldas)

Libélula Libros – Carrera 23A #59-104 / Carrera 23 #23-06

Medellín (Antioquia)

Entre Líneas Librería – Calle 52 #45-64, Edificio Los Búcaros, local 2

Grammata – Calle 49B #75-33

Librería Fernando del Paso – Carrera 64 #50-52

Al pie de la letra – Calle 49A #64C-42 / Carrera 44 #19A-100

Lerner Medellín – Carrera 43A #05A-113, Edificio One Plaza, local 103

Montería (Córdoba)

Libro Tinto – Calle 43A #10-11

Palmira (Valle del Cauca)

Pasto (Nariño)

Librería Camino a Casa – Carrera 32A #20-43, piso 1

Starbooks – Carrera 30 #16B-06, Parque Infantil

Casa Páramo – Carrera 23 #17-85

Riohacha (La Guajira)

Librería Marina – Calle 14C #15-90

Rionegro (Antioquia)

Librería Café El Licenciado – Complex Llanogrande, local 59

Soacha (Cundinamarca)

Ecos de Tinta – Calle 15 #1B-16

Yopal (Casanare)