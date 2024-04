Programación Feria del Libro 26 de abril: horarios, eventos e invitados

La Filbo 2024 tendrá agenda cultural desde las 10:00 a. m. hasta las 7:00 p. m Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Se cumple la primera semana desde el inicio de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. La programación del décimo día de la Feria Internacional del Libro estará marcado por actividades que dan continuidad a la temática en torno a La Vorágine, y también, a la presencia de Brasil como país invitado, con el tema central de “Leer la naturaleza”. La jornada ofrecerá una variada agenda cultural para todos los gustos y edades. La Filbo 2024 estará abierta desde las 10:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., con venta de boletas en taquilla desde las 9:00 a. m. Los precios son $12.000 para adultos, $9.500 para niños de 6 a 12 años y $10.000 para estudiantes con carnet.

Por su parte, el stand de El Espectador, ubicado en el pabellón 16, en el stand 1224, continuará con programación especial, donde se darán cita diferentes invitados que estarán en charlas en torno a la literatura, los retos actuales de la comunicación y otros temas de la realidad nacional e internacional.

El Espectador en la FILBo

Lanzamiento del libro Platónico, el hámster ruso

11:00 a. m.

¡Descubre la emocionante historia de Platónico, el hámster ruso, en su gran lanzamiento literario!

Periodistas y escritores: nuevos lanzamientos de Laila Abu Shihab, Aldemar Moreno y Ángela Martín Laiton.

2:00 p. m.

Únete al diálogo con destacados autores y periodistas sobre sus nuevas obras. Conduce Élber Gutiérrez Roa.

Lanzamiento del libro “Encierro” de Gabriel Velasco

1:00 p. m.

Sumérgete en la narrativa cautivadora de “Encierro” de Gabriel Velasco en su presentación oficial.

Mujeres en la realización audiovisual - Video EE

2:00 p. m.

Explora el papel crucial de las mujeres en la realización audiovisual en este fascinante video.

Mariangela Urbina, del periodismo y otras formas creativas.

3:00 p. m.

Únete al diálogo con Mariangela Urbina sobre sus proyectos creativos más allá del periodismo. Conduce Élber Gutiérrez Roa.

Presentación del libro.“Conjuros del Navegante. Poesía reunida 1988-2023″

4:00 p. m.

Disfruta de la presentación de la antología poética de Gustavo Tatis, con figuras famosas como Gabo y otros autores. Modera: Basilio Rodríguez Camada (España).

Conversatorio y lanzamiento autores tunecinos - Sial Pigmalión

5:00 p. m.

Únete al conversatorio y lanzamiento de autores tunecinos, presentado por Sial Pigmalión.

“La última generación”, un poemario que va a durar el resto de tu existencia

6:00 p. m.

Conversatorio que explora el primer poemario de María Luisa Sanín, junto a Jorge Danilo Bravo Reina, periodista del Magazín Cultural de El Espectador. La charla será una reflexiona sobre la experiencia de pertenecer a la generación actual, mediada por el arte y poesía contemporánea.

La escritura como una escalera hacia el éxito empresarial

7:00 p. m.

Descubre cómo la escritura puede ser clave para el éxito empresarial en esta interesante sesión.

Algunos eventos de la programación del 26 de abril

Pintando ríos de colores

10:00 a. m - 11:00 a. m

Carpa cultural

Un performance con títeres en el que la autora e ilustradora Amalia Satizábal estará dibujando al tiempo que conversa con Rogelio Páramo, el protagonista de su libro Río de colores, que narra la aventura de una familia de osos en caño Cristales. En alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Concierto música del Caribe

11:30 a. m - 12:30 p. m

Carpa cultural

Concierto música del Caribe con la participación de 38 músicos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, dirigidos por el profesor Javier Riveros.

Recital: Versos desde la patria de los vientos

12:00 p. m - 12:45 p. m

Auditorio Pabellón Colombia

Tendremos una persona que le dará la bienvenida a los asistentes y presentará al poeta Limedis Castillo, quien estará a cargo del recital de poemas, se abrirá un espacio de intervención para los asistentes y posteriormente se realizará firmas de libro.

Las estrellas siguen siendo negras: Celebración del centenario de Arnoldo Palacios

1:00 p. m - 2:00 p. m

Sala Madre Josefa del Castillo

Arnoldo Palacios fue uno de los escritores fundamentales de la literatura colombiana, reconocido, principalmente, por su primera novela, Las estrellas son negras (1949), con la que marcó para siempre la tradición literaria de la comunidad afrocolombiana. Este 2024, con motivo del centenario de su nacimiento, rendimos homenaje al maestro de Cértegui. En esta charla, su sobrino y dos especialistas en su obra recorrerán la trayectoria del autor. Organizan MinCulturas, Biblioteca Nacional y FILBo.

La construcción simbólica del cuerpo contemporáneo: un análisis de las producciones cinematográficas y series televisivas entre 1970 y 2020

2:30 p. m - 3:30 p. m

Gran Salón D

Presentación del libro derivado del proyecto de investigación de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD: La construcción simbólica del cuerpo contemporáneo: un análisis de las producciones cinematográficas y series televisivas entre 1970 y 2020, entre las cuales se abordan el cuerpo transhumano, sentidos y significados.

La gastronomía del caribe migrante

3:30 p. m - 4:15 p. m

Carpa Colombia a la mesa

Show de cocina en vivo a cargo del cocinero cartagenero de ancestros libaneses Heberto Eljach, quien presenta esos sabores que resultaron de esta migración de Medio Oriente a Colombia, hace ya tantos años que hoy forma parte de nuestra cocina tradicional.

Entre el caribe y el pacífico: juntanza de poetas afrocolombianas

4:00 p. m - 5:00 p. m

Gran Salón E

La poesía afrocolombiana se enlaza entre el Pacifico y el Caribe a través de las voces de dos mujeres que se caracterizan por narrar la cotidianidad, la historia de sus territorios, el ser mujer y las infancias. Mary Grueso, poeta, escritora y narradora oral, oriunda de Guapi (Cauca) y Claudia Silgado, poeta afrocolombiana nacida en Fundación (Magdalena), se encuentran en la poesía para expresar su visión del mundo.

Cocina amazónica, por el cocinero Andrews Arrieta

4:30 p. m- 5:15 p. m

Carpa Colombia a la mesa

Show de cocina en vivo, que muestra la diversidad de la región Amazónica

Alta fidelidad: una nueva forma de habitar la música

5:30 p. m - 6:30 p. m

Sala María Mercedes Carranza

Gran lanzamiento de la nueva colección de Rey Naranjo Editores: Alta fidelidad. En nuestro propósito de acercar la cultura pop a la producción literaria, inauguramos esta colección con los ensayos “Kind of blue” de Juan Carlos Garay y “Enema of the state” de Jorge Francisco Mestre. Los autores conversarán sobre la manera en que estos álbumes marcaron sus vidas y sobre las distintas formas de vivir la música y escribir sobre ella.

La paz en su laberinto: una conversación con Gabriel Cifuentes y Humberto de la Calle

7:00 p. m - 8:00 p. m

Gran Salón A

El analista político, columnista y docente Gabriel Cifuentes presenta su libro, un recorrido por los grandes procesos de paz de Colombia, con sus altos y bajos, desafíos y aprendizajes. El autor conversará con algunos protagonistas de estos procesos.

Presentación del libro “la última generación”, de María Luisa Sanín

7:00 p. m - 8:00 p. m

Sala María Mercedes Carranza

María Luisa Sanín presenta su poemario “La última generación”, publicado por Laguna Libros en su sello Cardumen.

¿Cómo convivir con las emociones? De Laura Villamil

7:00 p. m - 8:00 p. m

Gran Salón E

Aborda el control de emociones como el miedo y la ansiedad, proponiendo convertirlas en herramientas para tomar control de nuestras vidas y destaca la importancia de comprender y gestionar estas emociones en la cotidianidad.