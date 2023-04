Prográmese para el 24 de abril en la FILBo

Fotografía del 18 de abril de 2023 que muestra a los visitantes que permanecen en una exhibición de libros en la apertura del pabellón de México, país invitado de honor en la XXXV Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo). Foto: EFE - Carlos Ortega

El lunes 24 de abril, se realizarán más actividades culturales, eventos, charlas y talleres dentro y fuera de Corferias, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Para este día, dentro de los invitados destacados se encuentran Pablo Delcielo, ilustrador; Armando Bartra Vergés, filósofo y escritor; Richard Firth-Godbehere, miembro asociado de The Centre for the History of Emotions, y Pablo Arciniegas, escritor y periodista, entre otros.

El ilustrador chileno Pablo Delcielo ofrecerá un taller de autorretratos en blanco y negro de 9:00 a 10:50 a.m., en la Sala Filbo LIJ, dirigido a niños entre 6 a 12 años. Más tarde, a las 12:00 p.m., la ilustración volverá a ser la protagonista gracias a Stella Maris Carmona y Lizeth Escobar, integrantes del colectivo artístico y cultural La Cebolla Azul, quienes estarán conversando sobre el proceso de ilustración de veinte relatos que hacen parte del libro Urdimbre de paisaje tejido en prosa. En la charla, que se realizará en el Gran Salón Raíces F, también estará presente Gustavo Osorio, coeditor del libro.

Pablo Arciniegas, autor de Tucunaré, se unirá de 1:00 a 1:50 p.m. en una conversación con Juan Pablo Parra, autor de Obituario, en la Sala José María Vargas Vila. Ambos escritores dialogarán sobre sus obras. A las 2:00 p.m., en este mismo lugar, se realizará un recital de poesía que contará con la participación de Linda Salamanca Vottela, Pablo Uribe Ricaurte, Beatriz Serna Laignelet de Niño, María Alicia Cabrera Mejía, Luis María Murillo Sarmiento, Azucena Velásquez Algarra, Luis Mario Cuevas Cabrera, Álvaro León Benítez, Willy Caicedo, Inés Blanco, Leonor Riveros Herrera, Gloria del Río Mantilla y María Aurora Rodríguez Quiroga.

En el pabellón de México País Invitado de Honor, Armando Bartra hablará a las 4:00 p.m. sobre Emiliano Zapata, conocido como El Caudillo del Sur, figura clave de la Revolución Mexicana. A esa misma hora, Richard Firth-Godbehere, autor de Homos emoticus, explicará, en el Gran Salón Raíces D, el rol decisivo de las emociones en el desarrollo de la historia. A las 5:00 p.m. estará firmando su libro en la Zona de firmas D.

Horarios

Domingo a jueves: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Viernes, sábado y festivo: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Boletería

Público general mayor de 13 años: $11.000

Niños de 6 a 12 años: $8.500

Estudiantes (presentando el carnet): $9.000

Niños de 0 a 5 años ingresan sin costo

Multibono (válido para 3 días): $26.000 COP (Solo puede ser adquirido en taquillas del evento)

Parqueaderos

Todos los días de feria de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

Parqueadero Verde - Calle 25 #33-60

Parqueadero Torre - Carrera 40 #22-34

