Prográmese para el Pícnic literario en el Jardín botánico de Bogotá

El domingo 12 de septiembre de 2021, desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., el jardín, ubicado en la localidad de Engativá (Avenida Calle 63 No. 68 - 95), se convertirá en un espacio de lectura, no solo con un mobiliario especial para la ocasión, sino con una programación que explora la relación entre la literatura y el entorno.

Le sugerimos leer: Mario Vargas Llosa revela que un sacerdote abusó de él a los 12 años

“En estos tiempos en que la naturaleza nos salva y nos deleita, el Pícnic Literario vuelve para conectarnos, en una alianza con el Jardín Botánico de Bogotá y la Cámara Colombiana del Libro. El evento contará con espacios para leer al aire libre, conciertos para las familias y un recorrido por la Rosaleda para leer las flores, así como talleres para cultivar, escribir, ilustrar e imprimir historias. Un plan de domingo perfecto para disfrutar en familia”, explica Adriana Martínez-Villalba, gerente de Literatura del Instituto Distrital de las Artes - Idartes.

María del Sol Peralta y CantaClaro se presentarán a las 11:00 a.m. en el lago, un recital que, entre cantos y cuentos, viajará por ríos, mares, lagos, montañas, campos, veredas, pueblos y ciudades. A las 2:00 p.m, y en el mismo lugar, la Orquesta Filarmónica de Bogotá tendrá un concierto con un repertorio para violín, trombón y piano. A las 4:00 p.m., como cierre del Pícnic, el turno será para Tu Rockcito, con una propuesta diseñada para jugar, cantar y permitir la participación activa del público familiar desde el rock. Asimismo, la programación del Pícnic Literario contará con un recorrido permanente de la Cicla Literaria, una apuesta del programa de Libro al Viento que está rodando por las localidades de Bogotá. Además, el taller Leer las flores, en la Rosaleda, se llevará a cabo a las 3:00 p.m., sobre la reproducción de las plantas, que estará a cargo de Museo Q.

Desde las 11:00 a.m., el Jardín de las plantas exóticas será el escenario de Discreto caos, un festival poético azaroso con una serie de actividades lúdicas que operan como detonantes creativos en relación con la palabra, la imagen, el sonido y el cuerpo, liderado por el colectivo La Cuarta Raya del Tigre.

Simultáneamente, en este espacio estará una mesa de distribución de Libro al Viento y de Publicaciones del Idartes. El Aula ambiental tendrá durante toda la jornada lecturas en voz alta y, a las 2:00 p.m., en el Pícnic Literario, un taller de huerta urbana explorará las bombas de semillas: un sistema natural de siembra que consiste en bolitas hechas con semillas y arcilla que protegen las semillas hasta el momento en que germinan y les proveen lo mínimo necesario para comenzar a crecer. Es una técnica que se usa para reforestar desde aviones y por las guerrillas gardening en lugares abandonados.

Podría interesarle leer: Libros por alimento: la propuesta de los libreros cartageneros

El Domo herbal, por su parte, recibirá actividades de Bogotá Contada: por un lado un taller de escritura con la autora Adriana Carreño dirigido a niños —11:00 a.m.— y un taller de ilustración con Lorena Bayona llamado Bosque en la ciudad, a las 2:00 p.m., que pretende conocer y explorar las especies nativas de Bogotá. A través de materiales naturales y orgánicos, se realizarán impresiones con pinturas y esponjas para así crear nuevas criaturas y especies. El Domo herbal también tendrá más actividades, como un taller de impresión botánica con la técnica de huellas japonesas, a las 12:00 m., y una exploración para crear historias con material natural del jardín llamada Los secretos del jardín, a la 1:00 p.m.

También habrá un taller de edición, Jardín editado, en el que el colectivo Amapola Cartonera invita a completar con ilustraciones y textos cortos adivinanzas y trabalenguas relacionados con la naturaleza en una libreta cartonera.