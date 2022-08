Prográmese para el segundo encuentro de “Letras en voz alta”

Los interesados en asistir a “Escritura contemporánea colombiana” pueden registrarse hasta el 27 de agosto o hasta agotar cupos. Foto: Diseñador

“Escritura contemporánea colombiana” será el segundo encuentro de “Letras en voz alta”. Una conversación entre los escritores Andrés Obando, Catalina Lobo-Guerrero y Simón Posada, con la moderación de la escritora y docente Alejandra Jaramillo, el próximo 27 de agosto a las 10:00 a.m. en Compensar (Calle 94# 23- 43).

Andrés Obando estudió Administración de Empresas con enfoque en Economía en Babson College (Boston, Estados Unidos), e hizo una maestría en Negocios Internacionales en el Instituto de Empresa de Madrid. Desde su adolescencia ha sentido una gran pasión por la literatura, la cual materializó en su primera novela, Bajo el suelo de París (2019), y en la publicación de Tintoretta (2020). Entre lágrimas y cintas es su primera novela en Ediciones B.

Le invitamos a leer: Daniel Coronell y Ricardo Silva hablarán sobre periodismo y cultura colombiana

Por su parte, Catalina Lobo-Guerrero es una periodista independiente colombiana, quien trabajó como corresponsal en Caracas (Venezuela) entre 2012 y 2015. Desde hace quince años escribe sobre política, derechos humanos, conflicto armado, salud y corrupción en América Latina. Sus reportajes, crónicas, noticias y columnas de opinión han sido publicados en The New York Times, El País, The Guardian, Semana, La Silla Vacía, Altair, la Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN) y Salud con Lupa, entre otros medios. Estudió Antropología en la Universidad de los Andes, en Bogotá; hizo una maestría en Periodismo de Investigación en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y es egresada del máster de Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona.

En la charla también participará el periodista Simón Posada, quien ha trabajado en CNN en Español, BBC News Mundo, Univision, El Colombiano, El Tiempo, Grupo Editorial Planeta, KienyKe, RCN Televisión y las revistas SoHo, Don Juan, Semana y Cambio. Es autor de dos libros de crónicas y sus trabajos en prensa han sido publicados en varias antologías. Estudió guion cinematográfico en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Fue ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a mejor crónica en 2015.

Le recomendamos leer: Mirar hacia atrás

“Letras en voz alta” es una sucesión de charlas, organizadas por Penguin Random House, Compensar y El Espectador, que pretenden promover y reconocer la literatura colombiana a través de sus autores. Se desarrollan conversatorios con escritores nacionales que se han dedicado a contar la historia del país y a enriquecer sus narraciones a través de la poesía, la ficción, el periodismo, la dramaturgia y la historia.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖