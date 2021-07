La cuota inicial del estallido social que se registró en Cuba el pasado 11 de julio, cuando cientos de cubanos salieron a las calles arengando en contra del Gobierno de Miguel Díaz Canel, la aportaron varias decenas de artistas el pasado 27 de noviembre de 2020. Ese día, por primera vez en seis décadas, los artistas se congregaron para protestar en frente de la sede del Ministerio de Cultura de Cuba. Lo que se vivió en esa jornada se ve pequeño a comparación de lo que sucedió el pasado domingo, cuando cientos de cubanos salieron a las calles en San Antonio de los Baños y en La Habana.

El 27N se convirtió entonces en una suerte de paradigma de la protesta social cubana empujada, principalmente, por los hacedores de diferentes expresiones artísticas: músicos, artistas visuales y plásticos, poetas, entre otros.

“Esto (las protestas del 11J) era lo único que nos faltaba. El pueblo en las calles en toda Cuba. Una gran patada en la cara, en el estomago y la vergüenza de la dictadura”, dijo Descemer Bueno, uno de los interpretes de Patria Vida, el himno de las manifestación cuaba.

Para entender la razón por la que los artistas se volcaron a las calles ese día, es necesario hablar del Decreto-ley 349 de 2018. En el artículo 2.1 de dicho decreto, el gobierno de Cuba advierte, entre otras cosas, que sancionará a quienes realicen actividades artísticas sin un trámite previo, a quien pague a los artistas por una presentación sin tener un contrato con la institución cultural, a quien preste servicios artísticos sin ser autorizado para ejercerlos, al que muestre en medios audiovisuales los símbolos patrios o al que utilice en su obra “lenguaje sexista, vulgar y obsceno”. De fondo, para los marchantes, estaba en juego la libertad de expresión. Así surge el Movimiento San Isidro., liderado por entre otros por Luis Manuel Otero Alcántara.

Las trabas que contempla el Decreto 349 son de toda índole. Por ejemplo, el Artículo 4.1 contempla sanciones para quien “establezca espacios de comercialización de las artes plásticas sin tener la autorización que corresponde, ni estar inscrito en el Registro del Creador de las Artes Plásticas y Aplicadas”, además, advierte de sanciones para quien “comercialice libros con contenidos lesivos a los valores éticos y culturales”. Además, el capítulo tres del decreto establece las sanciones para quienes violen la norma. Las mismas incluyen multas económicas (desde 150.000 hasta 301.000, en pesos colombianos), decomiso de los equipos, accesorios y otros bienes o la suspensión inmediata de los eventos. Le invitamos a leer: La Cuba que Díaz-Canel se resiste a ver

De acuerdo con el artista visual cubano Julio Llopiz-Casal, “el decreto, que se refiere principalmente al trabajo de músicos y artistas visuales, sobre todo a los que hacen reguetón, está escrito de una manera ambigua. No explica, por ejemplo, qué significa ser vulgar. Tampoco indica quiénes son los inspectores que realizarán la valoración de cada obra. Con esta ley, el Estado tiene una herramienta para decidir cuáles son las actitudes delictivas en los predios de las artes visuales”.

En el capítulo cuatro del decreto, el cual hace referencia a las autoridades facultadas para imponer las medidas y resolver los recursos, se lee que la persona que desee iniciar un recurso de apelación tendrá diez días hábiles para presentarlo. Sin embargo, advierte que será el propio Ministerio de Cultura el facultado para resolver el recurso.

En diálogo para El Espectador, la artista visual cubana y magíster en antropología visual Celia González explica que “lo que hace el decreto es separar a los artistas entre los que son graduados de arte y los que no. Los graduados podemos inscribirnos en los registros oficiales, y así se nos permite ser artistas independientes. El problema es que más del 80 % de los trabajos son estatales y de alguna forma te obligan a emplearte con el Estado”.

Desde que se publicó el decreto se intensificó el activismo del Movimiento San Isidro, un grupo conformado por artistas plásticos, escritores y cantantes que no pertenecen a las escuelas de arte acreditadas por el gobierno. En uno de los actos de protesta, el rapero cubano Denis Solís publicó en redes sociales una foto sosteniendo un cartel en el que se leía: “Pueblo de Cuba, decide tu futuro”. Días después, el 9 de noviembre de 2020, Solís fue detenido por el supuesto delito de desacato y condenado a ocho meses de prisión.

A la fecha, al menos de forma oficial, el gobierno de Cuba no relaciona la detención del rapero con sus críticas. En cambio asegura que Solís debe aclarar sus vínculos con José Luis Fernández, un supuesto integrante de una organización terrorista radicada en Florida y que, según el gobierno de la isla, ha propiciado hechos de sabotaje con el reclutamiento de jóvenes menores de 20 años. Las pruebas sobre estas acusaciones no se conocen.

Para exigir la liberación de Denis Solís, los demás miembros del Movimiento San Isidro se atrincheraron en la sede del movimiento e iniciaron una huelga de hambre y sed el 18 de noviembre de 2020. Mientras avanzaba la protesta, los integrantes del movimiento adelantaron lectoras comunales de poemas.

El acto, que fue registrado por la prensa internacional, generó la reacción del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien en su cuenta de Twitter señaló: “Quienes diseñaron la farsa de San Isidro se equivocaron de país, se equivocaron de historia y se equivocaron de cuerpos armados” (...). “No admitimos injerencias, provocaciones ni manipulaciones. Nuestro pueblo tiene todo el valor y la moral para sostener una pelea por el corazón de Cuba”.

Las declaraciones de Díaz-Canel, que entonces estaban enfocadas a los artistas que se manifestaron, hoy se asemejan a las que emite contra la población en general que está saliendo a las calles e insiste que la movilización está motivada por Estados Unidos. “La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”, advirtió el presidente de Cuba. Además, los “históricos” de la Revolución cubana que se habían retirado en los últimos tiempos, entre ellos Raúl Castro, han vuelto a dejarse ver estos días para plantar cara a las protestas antigubernamentales que estallaron en la isla el pasado domingo.

“Los integrantes del máximo órgano partidista abordaron además la ejemplar respuesta del pueblo al llamado del compañero Díaz-Canel a defender la Revolución en las calles, lo que permitió derrotar las acciones subversivas”, dice un comunicado del Partido Comunista de Cuba.

Aunque la huelga del Movimiento San Isidro terminó, siete días después, más de 500 artistas de todas las vertientes se reunieron en frente del Ministerio de Cultura para exigir, además de la liberación de Solís, que se detengan los actos de censura propiciados por el Decreto 349. “En los 60 años que lleva el Partido Comunista en el poder, nunca se había registró una protesta de esas dimensiones al frente de algún ministerio”, le dijo a este diario Mauricio Mendoza, periodista del Diario de Cuba.

Ese día, y luego de más de diez horas de protesta pacífica liderada por escritores, artistas visuales, raperos, periodistas, entre otros, el gobierno aceptó reunirse con una comisión conformada por 30 representantes de los manifestantes.

La artista cubana Sandra Ceballos, quien en 1994 fundó Espacio Aglutinador, la primera galería independiente en Cuba, fue una de las 30 personas que entró al Ministerio de Cultura. Según dice, los 30 representantes fueron escogidos democráticamente por todos los artistas que se aglutinaron a las afueras del Ministerio. El encuentro se inició a las 11:00 p.m. y terminó a las 2:00 a.m., y mientras la reunión avanzaba, cientos de artistas cantaron temas de Silvio Rodríguez, Teresita Fernández y el himno nacional. Además, cada cierto tiempo, aplaudían. Todo aquello fue el sonido de la revolución dentro de la revolución.

“En un país en el que no se respeta la democracia y en el que todo lo que pasa está dictaminado por el partido de gobierno, fue esperanzador ver cómo un grupo de artistas y ciudadanos logró de forma democrática escoger a sus voceros”, dice Julio Llopiz-Casal.

En la reunión en el Ministerio de Cultura cada uno de los representantes, desde su oficio o profesión, habló de los problemas a los que se estaban enfrentando por cuenta de las acciones represivas del gobierno. Fernando Rojas, el viceministro de Cultura, fue quien escuchó las demandas. “Sobre la liberación de Denís Solís dijo que eso no dependía del Ministerio y que no podía comprometerse a nada con ese tema. Pero sí se comprometió con nosotros a detener la violencia y a respetar los derechos y la integridad física de los artistas. Sin embargo, tres días después, a algunos de los artistas que estaban allí les impusieron prisión domiciliaria. No podían salir de su casa ni siquiera a buscar sus alimentos”, señaló Sandra Ceballos.

Para Ceballos, lo que está sucediendo ahora mismo con los artistas en Cuba, es el resultado de una crisis progresiva que está desencadenando en la legalización de la censura. “En el 2003 con la ‘Primavera Negra’, cuando encarcelaron a periodistas de la oposición, periodistas y escritores, muchas instituciones culturales del mundo le quitaron la ayuda económica a la Bienal de La Habana y a los eventos del Ministerio de Cultura. A partir de ese momento se vio la caída en picada de la institución cultural cubana y empezaron a abrirse los espacios independientes”.

Las protestas actuales atraviesan otras problemáticas que también afectan a los artistas. La pandemia, cuyos primeros casos en la isla fueron detectados en marzo de 2020, ha sumido a Cuba en su peor crisis económica en 30 años. Situación agudizada, por años, por el bloqueo económico al que Estados Unidos tiene en contra de Cuba.

Mientras tanto, Residente, exmiembro de Calle 13, se lanzó con un contundente: “Entre la ineficacia del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una pandemia. Pa mandar ayuda busquen una vía alterna al Gobierno no vaya a pasar lo mismo que en PR durante el huracán María”.

Más político se mostró el cantautor panameño Rubén Blades, para quien “no deben sorprender” las recientes protestas en Cuba, pues es “natural” que ocurran tras “más de seis décadas de una dictadura marxista sostenida a través de la represión”.”Lo que me extraña es que existan aún defensores absolutos de un régimen que no permite a su pueblo la oportunidad de elegir su destino democráticamente”, dijo el también actor y exministro de Turismo panameño.

Las respuestas del Ministerio de Cultura

Para el gobierno, lejos de ser demandas de grupos de ciudadanos que exigen libertad de expresión, las intenciones de los voceros del 27N esconden intereses de gobiernos extranjeros que pretenden arruinar la revolución.

“El ministro de Cultura no se reunirá con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de Estados Unidos y sus funcionarios. Tampoco lo hará con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses”, se lee en un comunicado del pasado 4 de diciembre.

Siguiendo está línea discursiva, el pasado 4 de marzo, el representante permanente de Cuba ante la ONU en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla, denunció el uso de la cultura “como un arma para estimular la subversión” contra su país.

El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, auguró el fracaso de lo que, dijo, son intentos de utilizar la cultura con fines subversivos contra la revolución, tras dos movilizaciones en los últimos meses por libertad de expresión.

Al celebrar el 60° aniversario del discurso conocido como “Palabras a los intelectuales”, pronunciado en 1961 por Fidel Castro para marcar el rumbo de la política cultural de la isla, Alonso anunció un amplio programa de actividades artísticas e intelectuales para promover el “diálogo y la crítica responsables” entre los creadores.

Sabemos lo que representa nuestra cultura frente a los intentos de recolonización puestos en marcha contra nuestros pueblos, no ignoramos los esfuerzos y los recursos millonarios que se emplean para utilizar la cultura con fines subversivos contra la revolución. Fracasarán”, indicó. Para el gobierno cubano, las manifestaciones y reclamos del 27N son impulsadas desde Washington por la CIA.