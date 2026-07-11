Los futuros posibles del Plan Nacional de Cultura en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Del Plan Nacional de Cultura se desprenden cinco temas específicos para la música, el teatro, la danza, el circo y las artes plásticas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Uno de los grandes proyectos que impulsó el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes durante estos años fue el desarrollo y la consolidación del Plan Nacional de Cultura (PNC) 2024-2038. El documento, presentado el 14 de marzo de 2024, reunía algunas de las principales exigencias del sector, los desafíos que enfrentaba y proponía un camino para atenderlos. El proceso, según afirmó esta cartera, se dio gracias a la participación de más de 100.000 personas, que aportaron desde sus campos lo que creían no podía quedar por fuera de un...