Qué hacer este fin de semana en Bogotá: conciertos, obras de teatro y más planes

La agenda cultural de este 4 y 5 de octubre incluye música sinfónica, canción latinoamericana, teatro, cine nacional y el festival salsero.
Estos son algunos de los planes para disfrutar en Bogotá este fin de semana.
Teatro: La peor cantante del siglo – Florence Foster Jenkins
- Fecha: del 2 al 5 de octubre
- Hora: 7:30 p.m.
- Lugar: Casa E – Cra. 24 #41–69
- Entrada con boletería
- Detalles del evento: La nueva producción de T de Teatro revive la historia de Florence Foster Jenkins, la soprano neoyorquina que conquistó al público en los años cuarenta pese a su falta de afinación. En clave de comedia y sátira, la obra protagonizada por Sandra Serrato recuerda la persistencia y valentía de una mujer que nunca dejó de cantar.
Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá
Fechas y lugares:
- Viernes 3 de octubre – 6:00 p.m. – Parroquia San Gabriel Arcángel (Antonio Nariño)
- Sábado 4 de octubre – 4:00 p.m. – Auditorio León de Greiff (Universidad Nacional)
- Entrada libre hasta completar aforo
- Detalles del evento: Bajo la dirección de Rubián Zuluaga, la OFB interpretará la Sinfonía No. 9 en Mi menor “Del nuevo mundo” de Antonín Dvořák, junto con obras de Camille Saint-Saëns y el estreno de Waiting del colombiano Juan Carlos Valencia. El solista invitado será el cornista Jhon Kevin López Morales.
Teatro: El Big Solitude y La fábula del gato muerto y el pollo decapitado
Fecha: domingo 5 de octubre
Horario y lugares:
- El Big Solitude – 3:00 p.m. – Teatro El Parque – Cra. 5 #36-05
- La fábula del gato muerto y el pollo decapitado – 5:00 p.m. – Teatro Petra – Cra. 15 Bis #39-39
- Entrada con boletería
- Detalles del evento: Dos propuestas teatrales independientes que exploran la soledad y el absurdo. Mereketengue Teatro y Artefacto Producciones invitan a un domingo de doble función con lenguajes contemporáneos y experimentales.
Club de Cómic y Anime en “La Marichuela”
- Fecha: sábado 4 de octubre
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Biblioteca Público Escolar La Marichuela – Usme
- Entrada libre
- Detalles del evento: Espacio abierto a jóvenes y adultos para leer, crear y compartir sobre cómic, manga y anime. La jornada incluye actividades de dibujo, talleres y trueque de historietas.
Festival Salsa al Parque – edición 26
- Fechas: sábado 4 y domingo 5 de octubre
- Hora: desde la 1:00 p.m.
- Lugar: Parque Metropolitano Simón Bolívar
- Entrada libre
- Detalles del evento: El festival gratuito más grande de salsa en Latinoamérica reúne a figuras internacionales como La Sonora Ponceña, Frankie Vázquez, Manolito Simonet, Mickey Taveras y Porfi Baloa, junto a la representación nacional encabezada por Yuri Buenaventura, Grupo Galé y nuevas agrupaciones locales.
Concierto de María Cristina Plata: Casi Te Creo
- Fecha: sábado 4 de octubre de 2025
- Hora: 8:00 p.m.
- Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán – Cra. 7 No. 22-47
- Entrada: con boletería (TuBoleta)
- Detalles del evento: La cantautora santandereana, una de las voces más importantes de la nueva canción latinoamericana, presenta su álbum Casi Te Creo en un concierto acústico junto a un ensamble de cuatro músicos. El repertorio recorrerá composiciones propias y obras de autores latinoamericanos.
Festival Internacional de Teatro El Vuelo del Alcaraván
- Fechas: del 3 al 12 de octubre de 2025
- Lugar: Corredor Cultural del Centro Comercial Los Ángeles – Bogotá
- Entrada: $20.000 (excepto inauguración, con aporte voluntario)
- Detalles del evento: En su tercera edición, el festival reúne a seis espacios del centro comercial convertidos en salas de teatro, con más de diez funciones, siete agrupaciones locales, tres nacionales y dos internacionales. El encuentro ofrecerá propuestas diversas que abarcan desde títeres y mimo hasta dramaturgias contemporáneas.
Un réquiem alemán de Brahms – Sinfónica Nacional y Coro Nacional
- Fechas: sábado 4 y domingo 5 de octubre de 2025
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo – Av. Calle 170 No. 67-51
- Entrada: con boletería (TuBoleta)
- Detalles del evento: Bajo la dirección del maestro Tomás Grau, la Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia interpretan por primera vez en conjunto la obra monumental de Johannes Brahms. Con la participación de Ana Durlovski (soprano, Macedonia del Norte) y Valeriano Lanchas (barítono, Colombia), este concierto clausura el XIV Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá.
Cine colombiano: Forenses
- Disponible en cartelera
- Lugar: Cinemateca de Bogotá – Cra. 3 #19-10
- Entrada: con boletería
- Detalles del evento: La nueva película de Federico Atehortúa Arteaga, Forenses, se proyecta en salas independientes y culturales, entre ellas la Cinemateca de Bogotá. El filme entreteje tres historias sobre la figura del desaparecido en Colombia para reflexionar sobre la memoria de los muertos y la identidad nacional. Con 90 minutos de duración, se exhibe también en cineclubes y espacios culturales de Medellín, Santa Elena y Arauca.
