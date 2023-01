¿Qué significa vivir?, una reseña de la novela “Luna nueva”

«Luna llena» es un libro que habita la ternura y la tragedia, así como las relaciones y la memoria. Un cercano retrato a lo que deja el alzheimer entre silencios, soledad y recuerdos. Una obra de una sencillez, belleza y profundidad absoluta, en donde se visita lo que fue, lo que es, lo que será y lo que no, así como lo que se extravió con los días. Foto: Archivo particular

Complejos. Impredecibles. Eso somos los humanos. Decir que conocemos por completo a alguien es tan atrevido como decir que nos conocemos. Decir que entendemos el mundo es un salto al vacío: en cuestión de segundos nada es lo que creíamos.

Quizás eso es lo que le pasa a Tetsuo cuando su esposa, Fujiko, pierde la memoria de lo que vivieron juntos y una mañana ya no lo reconoce. Esta pareja se mudó a la residencia en la que habitan en la actualidad cuando los síntomas del Alzheimer comenzaron a presentarse en ella, haciéndola olvidar a sus hijos y nietos, pero no a Tetsuo. A partir de esto, él deberá actuar como si fuera el novio de Fujiko y estuviera tratando de conquistarla, al tiempo que se enfrentará a los recuerdos perdidos y a otros que no conocía.