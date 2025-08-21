No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Quería mostrar cómo, de la nada, puede surgir un monstruo”: director de “Gólan”

Este 21 de agosto llega a las salas Golán, ópera prima del colombiano Orlando Culzat. Una película íntima y atmosférica que, entre recuerdos de infancia y el paisaje de Calima - El Darién, explora los duelos, las tradiciones y la necesidad de romper con lo heredado. El director habló para El Espectador.

Samuel Sosa Velandia
21 de agosto de 2025 - 07:07 p. m.
Orlando Culzat es graduado de la Escuela de Cine Black María, con un Máster en Guion para Cine y Televisión de la Escuela de Cine de Barcelona.
Foto: Cinema Co.

¿En qué momento de su vida se encontraba cuando llegó la idea de hacer esta película? ¿Qué reflexiones o preguntas lo atravesaban en ese momento?

La película empezó como una necesidad de mirarme hacia adentro. También quería reflexionar sobre grandes temas, como las estructuras de poder que se establecen en el interior de las familias, aunque no sabía cómo llegar a hablar de esto. La manera que encontré fue a partir de varios ecos de mi infancia y adolescencia, como recuerdos no exactos, más bien borrosos, sensaciones que me arrojaban imágenes. A partir de esas imágenes empecé a escribir la historia y trascender lo autobiográfico. Hay temas del duelo, de mis viajes al Lago Calima, del...

Samuel Sosa Velandia

Por Samuel Sosa Velandia

Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Apasionado por las historias entrelazadas con la cultura, los movimientos sociales y artísticos contemporáneos y la diversidad sexual. Además, bailarín de danza folclórica en formación.@sasasosavssosa@elespectador.com
