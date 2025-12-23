Logo El Espectador
Quien controla el presente, controla el pasado: Donald Trump y la reescritura de la historia

Las placas instaladas bajo los retratos presidenciales en la Casa Blanca, el cambio de nombre del Kennedy Center y otras acciones que el gobierno del republicano ha impulsado este año refuerzan un punto que ha sido crucial durante su segundo periodo: el control de la narrativa histórica de EE. UU.

Santiago Gómez Cubillos
24 de diciembre de 2025 - 01:24 a. m.
El pasado 17 de diciembre y sin aprobación del Congreso de EE. UU., la junta directiva del Kennedy Center mandó a instalar el nombre del presidente en la fachada de este centro cultural para convertirlo, oficialmente, en el "Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performative Arts".
Foto: EFE - SHAWN THEW

“Quien controla el pasado, controla el futuro: quien controla el presente, controla el pasado”, reza el slogan del Partido en la novela 1984, de George Orwell. Lo sé, hay otros libros que se pueden referenciar para hablar de situaciones distópicas, pero la razón por la que volvemos una y otra vez a este es porque a veces la exactitud con la que atina sus predicciones resulta escalofriante. Lo que ha pasado en el último año en Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump es uno de esos casos.

A menos de un mes de que termine...

