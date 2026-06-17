Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Claudio Ptolomeo y la pintura del mundo que perduró 1500 años

Las obras más importantes en la historia del conocimiento suelen tener lugar en poderosos centros con capacidad de acumular saberes y tradiciones diversas. En sus particulares momentos de esplendor político y económico, Atenas, Alejandría, Bagdad, Roma, Sevilla, Florencia, París o Londres fueron polos de innovación y producción de nuevos conocimientos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mauricio Nieto Olarte
Mauricio Nieto Olarte
17 de junio de 2026 - 09:00 p. m.
Mapa del mundo de Claudio Ptolomeo, versión de Donnus Nicholas Germanus (1482) basada en la traducción latina de Jacobus Angelus de la Geografía de Claudio Ptolomeo.
Mapa del mundo de Claudio Ptolomeo, versión de Donnus Nicholas Germanus (1482) basada en la traducción latina de Jacobus Angelus de la Geografía de Claudio Ptolomeo.
Foto: Wikicommons

Alejandría fue fundada en un estratégico lugar del delta del Nilo por Alejandro Magno en el año 331 a.e.c. y pronto se consolidó como un punto de encuentro de tradiciones filosóficas y conocimientos, el epicentro de la cultura griega que los historiadores llamaron “helenismo”.

Allí se fundaron el Museo y la Biblioteca, dos instituciones emblemáticas para el mundo occidental dedicadas a la acumulación y producción de conocimientos al servicio del gobierno imperial. En el año 30 de la era cristina, buena parte de Egipto, incluyendo Alejandría,...

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
Conoce más

Temas recomendados:

Claudio Ptolomeo

PremiumEE

El teatro de la historia

Mauricio Nieto Olarte

Alejandro Magno

Alejandría

Biblioteca de Alejandría

Aristóteles

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.