Claudio Ptolomeo y la pintura del mundo que perduró 1500 años

Mapa del mundo de Claudio Ptolomeo, versión de Donnus Nicholas Germanus (1482) basada en la traducción latina de Jacobus Angelus de la Geografía de Claudio Ptolomeo.
Foto: Wikicommons
Alejandría fue fundada en un estratégico lugar del delta del Nilo por Alejandro Magno en el año 331 a.e.c. y pronto se consolidó como un punto de encuentro de tradiciones filosóficas y conocimientos, el epicentro de la cultura griega que los historiadores llamaron “helenismo”.
Allí se fundaron el Museo y la Biblioteca, dos instituciones emblemáticas para el mundo occidental dedicadas a la acumulación y producción de conocimientos al servicio del gobierno imperial. En el año 30 de la era cristina, buena parte de Egipto, incluyendo Alejandría,...
Por Mauricio Nieto Olarte
Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
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