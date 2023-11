“¿Quién sería yo?”: la puesta en escena del exilio en Colombia

Marta Guerrero y Angélica Martín son dos de las actrices de la obra. Foto: Dahian Cifuentes

“¿Alguna vez te has preguntado quién serías tú si no fueras lo que eres hoy?” es la pregunta que nos hace esta obra de teatro que nos relata las historias de colombianos que han vivido en el exilio. Quizá para los que no vivieron el conflicto armado de frente, o para aquellos que sí lo vivieron, pero que continuaron con su vida en el país, la palabra “exilio” parece algo ajeno. La obra ¿Quién sería yo? acerca al público a esta realidad.