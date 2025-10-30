“Quinografía”: un retrato íntimo de Quino más allá de Mafalda

El primer libro de humor gráfico de Quino se publicó en 1963, pero no fue sino hasta septiembre de 1964 que apareció Mafalda. Foto: Cortesía Cine Colombia

Joaquín Salvador Lavado Tejón era, en general, un buen estudiante. Sus notas de primaria solían estar por encima del promedio en casi todas las materias, pero siempre flaqueaba en una: dibujo. En ese entonces ya le decían Quino, pero solo sus familiares, para distinguirlo de su tío, el pintor Joaquín Tejón. El apodo pudo haberse quedado ahí si les hubiese hecho caso a los adultos que, con sus números, le decían que ese no era el camino para él. Sin embargo, tal vez con el mismo espíritu rebelde de su personaje más querido, se convirtió en uno...