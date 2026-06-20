“Las dinámicas de los museos no pueden obedecer a los gobiernos del momento”

Rafael Tamayo asumió el rol de director del Museo de Arte Moderno de Medellín el 1 de diciembre de 2025. Foto: Cortesía MAMM - Santiago Bustamante

Han pasado poco más de seis meses desde que asumió el rol de director del museo...

Ha sido un período muy activo: al llegar al cargo se inauguró la exposición de Débora Arango en el Museo Santa Clara, que era parte de un proceso de circulación y visibilización de su obra. Durante la primera parte de 2026 estuvimos preparando todo el ciclo expositivo de este año. Han sido meses de mucho aprendizaje en la manera en la que el museo tradicionalmente produce y gestiona sus exposiciones desde el punto de vista no solamente museográfico, sino también administrativo. En un año como este, de elecciones y con la Ley de Garantías,...