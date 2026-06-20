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“Las dinámicas de los museos no pueden obedecer a los gobiernos del momento”

Rafael Tamayo, director del Museo de Arte Moderno de Medellín, se posesionó en diciembre de 2025. En entrevista para El Espectador, habló sobre su cargo, la gestión de la colección de Débora Arango y el rol de estos recintos hoy.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
21 de junio de 2026 - 12:05 a. m.
Rafael Tamayo asumió el rol de director del Museo de Arte Moderno de Medellín el 1 de diciembre de 2025.
Rafael Tamayo asumió el rol de director del Museo de Arte Moderno de Medellín el 1 de diciembre de 2025.
Foto: Cortesía MAMM - Santiago Bustamante

Han pasado poco más de seis meses desde que asumió el rol de director del museo...

Ha sido un período muy activo: al llegar al cargo se inauguró la exposición de Débora Arango en el Museo Santa Clara, que era parte de un proceso de circulación y visibilización de su obra. Durante la primera parte de 2026 estuvimos preparando todo el ciclo expositivo de este año. Han sido meses de mucho aprendizaje en la manera en la que el museo tradicionalmente produce y gestiona sus exposiciones desde el punto de vista no solamente museográfico, sino también administrativo. En un año como este, de elecciones y con la Ley de Garantías,...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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