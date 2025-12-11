Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Ramona de Jesús: “Todo lo humano también es divino, solo porque es humano”

Ramona de Jesús es una poeta colombiana que vive en Alemania, casi aislada en una aldea del campo. “Dos metros cuadrados de piel”, su primer libro de poesía —Premio Nacional de Poesía Obra Inédita—, es publicado en Colombia por Lectores Secretos. Entrevista con la autora.

Redacción Cultura
11 de diciembre de 2025 - 10:48 p. m.
Cubierta del libro "Dos metros cuadrados de piel" de la poeta Ramona de Jesús.
Foto: Archivo Particular

“Dos metros cuadrados de piel” es un libro de poemas variados. En algunos hay nostalgia —anhelo por la seguridad amorosa del pasado, por un país (paraíso) perdido—, aunque en esto hay ambigüedad: lo materno también puede ser opresivo.

Otras piezas son homenajes a escritores y artistas, juegos literarios con textos ajenos, un sampleo de palabras que construye una voz poética sólida y voladora.

En el libro, las palabras evocan lo material: cuerpos —sensaciones físicas intensas—, espacios domésticos, dinero (en presencia o ausencia), pero todo...

