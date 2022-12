Rasmus Munk: mensajes gastronómicos

"Tongue Kiss", uno de los platos de Alchemist, surgió a raíz del cáncer de lengua con el que fue diagnosticado un amigo de Rasmus Munk.

Hace un par de años, un chef de 22 o 23 años decidió participar en una plataforma en Dinamarca llamada “Nochebuena”. Allí, junto a otros, se encargó de cocinarles a aquellas familias que, quizá, no tenían tiempo para preparar su cena navideña. Por esa época, la vida de aquel hombre giraba, en particular, en un solo ámbito: el trabajo, pues la mayoría de las horas de su día las empleaba laborando como si fuera un hámster. Trabajaba de esa forma porque se había empeñado en hacer crecer su carrera, tener su propio restaurante y, de paso, obtener estrellas Michelin (máximo galardón otorgado a los restaurantes por la calidad y creatividad de sus platos). Pero, gracias a la experiencia de esa noche, se dio cuenta de que la vida era más que solo trabajar, que también era disfrutar y producir alegría a los demás. Entonces, empezó a cuestionarse sobre lo que quería hacer, pero no halló una respuesta inmediata, aunque dio el primer paso: renunció a su trabajo. Ahora lo que anhelaba, principalmente, era usar su carrera “como una plataforma para ayudar a la gente y brindarle alegría al mundo a través de diferentes proyectos”.