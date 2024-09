El Vademécum: un recetario sobre el arte y la cultura. Foto: El Espectador

Lecturas

Cien años de soledad, recomendación literaria de Daniel Trillos, subdirector de Normalización de Icontec

Sinopsis: Entre la boda de José Arcadio Buendía con Amelia Iguarán hasta la maldición de Aureliano Babilonia transcurre todo un siglo. Cien años de soledad para una estirpe única, fantástica, capaz de fundar una ciudad tan especial como Macondo y de engendrar niños con cola de cerdo. En medio, una larga docena de personajes dejarán su impronta a las generaciones venideras, que tendrán que lidiar con un mundo tan complejo como sencillo.

Lector: Recomendaría leer “Cien años de soledad”. Recientemente, volví a leerlo después de muchos años y lo he visto con otros ojos. Me ha llamado la atención la historia que se desarrolla en el pequeño pueblo, cómo va creciendo, cómo llega gente y las interacciones entre las personas. Es fascinante observar cómo se conforma una sociedad a partir de lo que era un lugar muy pequeño y cómo va evolucionando. Además, aunque es un libro antiguo, me parece interesante porque nos lleva a reflexionar sobre el origen de lo que consumimos y hacia dónde va a parar. Para alguien interesado en la sostenibilidad y en desarrollar acciones al respecto, este libro ofrece una perspectiva valiosa sobre los procesos que dan forma a nuestra realidad y cómo todo lo que consumimos proviene de algún lugar y termina en otro.

Autor: Gabriel García Márquez

Género: Novela de Realismo mágico

Inquieta certidumbre, antología poética y periodística, recomendación literaria de Mónica Rivera, Coordinadora en Nacional de El Espectador.

Sinopsis: Un libro que recoge la experiencia de 4 años dentro de la política, para contar en carne propia lo que se ve en ella. Un testimonio para comprender cómo funciona el país y qué pasa con nuestro voto después de las elecciones.

Lectora: Recientemente, el presidente Petro mostró en uno de sus discursos el libro “Inquieta Certidumbre”, una antología poética y periodística del asesinado reportero Daniel Chaparro. Vuelvo a este libro porque, más allá de lo que dijo el mandatario, leerlo es encontrar una voz brillante que supo narrar las regiones a finales de los años 80. Chaparro utilizaba recursos de la poesía en su crónica periodística y tenía la capacidad de explicar lo que sucedía en el día a día por medio del verso. Recomiendo este libro no solo a quienes se dedican al periodismo, sino también a quienes deseen obtener otra perspectiva sobre una época importante de nuestra historia.

Autor: Julio Daniel Chaparro

Género: Periodismo

Alguien que acaba de recibir el libro de "Inquieta Certidumbre", obra antológica de Julio Daniel Chaparro elaborada por @Fund451, me envía esta bella foto. No se queden sin el suyo, pueden adquirirlo en este enlace. https://t.co/BRbXECIJyH pic.twitter.com/leYqoEfjcv — Javier Osuna (@javierosu451) April 25, 2021

En cartelera

La Sustancia

Sinopsis: Demi Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, una estrella de Hollywood que al alcanzar los 50 años siente el peso de una industria y un mundo que la olvida e ignora. Margaret Qualley se adentra en el papel de Sue, la joven y perfecta respuesta de Sparkle a su situación. Dennis Quaid es Harvey, el jefe de una cadena de televisión que impacta directamente en el desarrollo de esta historia. La cineasta francesa Coralie Fargeat escribe y dirige esta película, que, aunque es su segundo largometraje, ya la ha llevado a algunos de los escenarios más importantes del cine mundial.

Reseña: “La Sustancia”, según su creadora, es una película sobre los cuerpos de las mujeres. “Sobre cómo se examinan, fantasean y critican los cuerpos de las mujeres en el espacio público. Sobre lo mucho que, como mujeres, nos hacen creer que no tenemos otra opción que ser perfectas, sexys, sonrientes, delgadas, jóvenes, bellas para ser valoradas en la sociedad. Y lo imposible que es para las mujeres escapar de esto, sin importar cuán educadas, fuertes de mente e independientes podamos ser...”, escribió Fargeat. De acuerdo con la cineasta, “durante más de 2000 años los cuerpos de las mujeres han sido moldeados y controlados por los deseos de quienes los miraban”. En la actualidad, comerciales, películas, series, anuncios y revistas muestran versiones de lo que, según la sociedad, “debe ser” una mujer. Lea la reseña completa aquí.

Director: Coralie Fargeat

Género: Terror/Ciencia ficción

Dónde ver: Estreno 19 de septiembre en cines

Serie Kevin Can F**k Himself, recomendación audiovisual de Camila Granados Arango, Periodista de la sección de video de El Espectador

Sinopsis: Es una serie comedia que explora el típico papel y los estereotipos de una esposa de una comedia sitcom, utilizando para ello una combinación de multicámara y el formato tradicional de estas comedias. La historia sigue a Allison, una esposa de sitcom que vive en Worcester (Massachusetts) y que escapa de los típicos estereotipos de este género para así tomar el control de su vida y mandar a la mierda todo aquello en lo que gira sobre estos personajes.

Espectadora: Recomiendo una serie en Amazon Prime llamada “Kevin Can F**k Himself”. La premisa es interesante porque, al inicio, parece una sitcom sobre la vida de un matrimonio relativamente joven, con risas y un estilo similar al de “Two and a Half Men”. Sin embargo, esto solo ocurre cuando el esposo está en pantalla. Una vez que él sale, el ambiente cambia drásticamente: se vuelve lúgubre. La música, los colores y los aplausos de estudio desaparecen, transformándose en un drama. Este drama refleja la vida de su esposa en el matrimonio, donde descubrimos que ella es miserable y él actúa como un abusador machista. En medio de esta aparente felicidad, ella está ideando un plan para matarlo. Me resulta impactante cómo presentan esta falsa felicidad cuando el hombre está presente y, al irse, revelan la cruda realidad que enfrenta ella, al punto de considerar acabar con la vida de su esposo.

Director: Oz Rodriguez, Anna Dokoza

Género: Drama

Dónde ver: Amazon Prime Video

En Escena

La profesora Rosalba Scholasticus

Incorpora al público en cada presentación con una participación especial que le permitirá recordar los tiempos de estudiante de 5o. de primaria. Es la historia de una maestra que llega al aula de clase el primer día del año escolar y explica a los alumnos (el público) las reglas de juego y el comportamiento que espera de ellos a lo largo del año. La maestra aplicará la metodología escolástica, propia de la edad media. El abuso del poder, el premio y el castigo, la regla, copiar y memorizar… En esta clase la “profe” no solo hablará de todos los útiles escolares, las tareas, las disciplina, lo que les espera a los repitentes, indisciplinados, groseros y a los alumnos que aspiren a sacar muy buenas notas con ella. La profesora Rosalba también desnudará su alma, sus pasiones, sentimientos, secretos, amores, pecados, deseos y tristezas.

Género: Comedia

Dirección: Rodrigo Rodríguez

Clasificación: Mayores de 14 años

Septiembre 20

7:00 p. m.

Ditirambo - Palermo, Calle 45 A N 14 – 37

Festival NODO – Arte en Movimiento - Talleres

Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella

Taller Identidad y Movimiento Danza del Caribe como puente cultural entre la tradición y lo contemporáneo

Miércoles 18 de septiembre de 2024 10:00 a.m. a 12 m.

Sala Mallarino

Dirigido a: Bailarines

Entrada libre con inscripción previa.

Concepto / temática y objetivo del evento:

(Atabaques)

El objetivo de este taller es comprender cómo la danza del Caribe no es solo una expresión artística, sino también un medio de conexión con la identidad y la memoria de la región. Los participantes aprenderán, a través de la experiencia corporal y el diálogo, cómo la danza puede servir como una herramienta poderosa de mediación cultural y social.

Taller de danza Movimiento intrínseco

Jueves 19 de septiembre de 2024 4:00 p.m. a 5:45 p.m.

Sala Mallarino

Dirigido a: Profesionales y estudiantes de danza, de teatro y personas con entrenamiento físico interesadas en hacer contacto con su propio potencial expresivo y creativo.

Entrada libre con inscripción previa.

Concepto / temática y objetivo del evento:

El trabajo corporal para la escena actualmente se alimenta de muchas fuentes y fusiona elementos que provienen de diversas disciplinas, haciendo que el espacio de aprendizaje se convierta en un laboratorio permanente. Se trata de hacer nuevas conexiones, nuevas sinapsis, obtener un estado de alerta que estimule espacios creativos que generalmente están bloqueados, no sólo por nuestros propios miedos sino también por nuestros preconceptos técnicos y estéticos de qué es lo correcto, bueno o bello para poner en escena. En este espacio se brinda una mirada a nuestra manera de abordar la escena, abriendo una posibilidad a la persona participante de cuestionar, indagar y generar, sobre la creación de movimiento, con el objetivo de encontrar su propia identidad y encontrar un lenguaje más personal, con miras a tener nuevas herramientas a nivel artístico y humano.

Taller Sinergias en movimiento

Domingo 22 de septiembre de 2024 10:00 a 12 m.

Sala Mallarino

Dirigido a: Profesionales y estudiantes de la danza en todas sus expresiones

Tallerista: Juan Felipe Nuñez Trujillo - Compañía Colombiana de Danza Contemporánea

Entrada libre con inscripción previa.

El taller, impartido por Juan Felipe Nuñez Trujillo, bailarín integrante de la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea de Incolballet, ofrece una experiencia que combina los elementos de la danza contemporánea desarrollados a lo largo de la trayectoria de la compañía. Con la influencia de diversos coreógrafos y maestros, el taller se enfoca en explorar la conciencia espacial, las dinámicas de movimiento y la intención, y alienta a los participantes en la búsqueda de diferentes posibilidades de movimiento.