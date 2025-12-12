Recordemos a John le Carré con un capítulo de “El hombre más buscado”

David John Moore Cornwell, conocido por su seudónimo John le Carré, ​​ fue un novelista británico especializado en relatos de suspense y espionaje ambientados en la época de la Guerra Fría. Nació el 19 de octubre de 1931en el Reino Unido y murió allí el 12 de diciembre de 2020. Trabajó en el servicio exterior británico durante cinco años, transcurridos los cuales decidió dedicarse a la literatura. Solo de la obra "El espía que surgió del frío" (1964) se han vendido más de 20 millones de ejemplares. Foto: Agencia EFE

Huelga decir que no podemos culpar a un boxeador turco, campeón de los pesos pesados, de no advertir, mientras pasea tranquilamente por una calle de Hamburgo con su madre del brazo, que le sigue los pasos un muchacho flaco envuelto en un abrigo negro.

El Gran Melik, como lo llamaban con admiración en su barrio, era un gigante de hombre, greñudo, desaliñado y campechano, con una sonrisa espontánea y amplia, el pelo negro recogido en una coleta y unos andares cimbreantes y desenvueltos que, incluso sin su madre, abarcaban media acera. A...