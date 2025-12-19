Recordemos al escritor Tomás Carrasquilla con su cuento “A la plata”

Tomás Carrasquilla Naranjo fue un novelista, cuentista, abogado, intelectual y político colombiano. Nació el 17 de enero de 1858, en Santo Domingo, Antioquia, y murió el 19 de diciembre de 1940, en Medellín.

Aquel enjambre humano debía presentar a vuelo de pájaro el aspecto de un basurero. Los sombreros mugrientos, los forros encarnados de las ruanas, los pañolones oscuros y sebosos, los paraguas apabullados, tantos pañuelos y trapajos retumbantes, eran el guardarropa de un Arlequín. Animadísima estaba la feria: era primer domingo de mes y el vecindario todo había acudido a renovación. Destellaba un sol de justicia; en las tasajeras de carne, de esa carne que se acarroñaba al resistero, buscaban las moscas donde incubar sus larvas; en los...