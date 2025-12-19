Logo El Espectador
Recordemos al escritor Tomás Carrasquilla con su cuento “A la plata”

Hoy se cumplen 85 años de la muerte del recordado autor antioqueño, cuyas obras siguen siendo motivo de estudio. Sus “Cuentos completos” fueron reeditados por Penguin Clásicos.

Tomás Carrasquilla / Especial para El Espectador
19 de diciembre de 2025 - 08:00 p. m.
Tomás Carrasquilla Naranjo fue un novelista, cuentista, abogado, intelectual y político colombiano. Nació el 17 de enero de 1858, en Santo Domingo, Antioquia, y murió el 19 de diciembre de 1940, en Medellín.
Aquel enjambre humano debía presentar a vuelo de pájaro el aspecto de un basurero. Los sombreros mugrientos, los forros encarnados de las ruanas, los pañolones oscuros y sebosos, los paraguas apabullados, tantos pañuelos y trapajos retumbantes, eran el guardarropa de un Arlequín. Animadísima estaba la feria: era primer domingo de mes y el vecindario todo había acudido a renovación. Destellaba un sol de justicia; en las tasajeras de carne, de esa carne que se acarroñaba al resistero, buscaban las moscas donde incubar sus larvas; en los...

Por Tomás Carrasquilla / Especial para El Espectador

