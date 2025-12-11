Recordemos con “Amor” a la gran escritora Clarice Lispector

Clarice Lispector nació el 10 de diciembre de 1920 en Chechelnik, Ucrania, y murió el 9 de diciembre de 1977 en Río de Janeiro, Brasil, país en el que vivió la mayoría de su vida. Aparte de "La hora de la estrella", también es autora de novelas como “Agua viva” (1973), “Felicidad clandestina” (1971) y “Lazos de familia” (1960). Foto: Archivo Particular

Un poco cansada, con las compras deformando la nueva bolsa de malla, Ana subió al tranvía. Depositó la bolsa sobre las rodillas y el tranvía comenzó a andar. Entonces se recostó en el banco en busca de comodidad, con un suspiro casi de satisfacción. Los hijos de Ana eran buenos, algo verdadero y jugoso. Crecían, se bañaban, exigían, malcriados, por momentos cada vez más completos. La cocina era espaciosa, el fogón estaba descompuesto y hacía explosiones. El calor era fuerte en el departamento que estaban pagando de a poco. Pero el viento...