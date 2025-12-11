Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Recordemos con “Amor” a la gran escritora Clarice Lispector

A 105 años de su muerte, evocamos a una de las escritoras latinoamericanas más reconocidas con uno de sus ya clásicos relatos, publicado en 1952 en su libro “Algunos cuentos”.

Clarice Lispector * / Especial para El Espectador
11 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
Clarice Lispector nació el 10 de diciembre de 1920 en Chechelnik, Ucrania, y murió el 9 de diciembre de 1977 en Río de Janeiro, Brasil, país en el que vivió la mayoría de su vida. Aparte de "La hora de la estrella", también es autora de novelas como “Agua viva” (1973), “Felicidad clandestina” (1971) y “Lazos de familia” (1960).
Un poco cansada, con las compras deformando la nueva bolsa de malla, Ana subió al tranvía. Depositó la bolsa sobre las rodillas y el tranvía comenzó a andar. Entonces se recostó en el banco en busca de comodidad, con un suspiro casi de satisfacción. Los hijos de Ana eran buenos, algo verdadero y jugoso. Crecían, se bañaban, exigían, malcriados, por momentos cada vez más completos. La cocina era espaciosa, el fogón estaba descompuesto y hacía explosiones. El calor era fuerte en el departamento que estaban pagando de a poco. Pero el viento...

Por Clarice Lispector * / Especial para El Espectador

LUIS MANUEL CASTRO NOVOA(50969)Hace 37 minutos
No son 105 años de su muerto, sino de su nacimiento. Ella murió en el 77.
