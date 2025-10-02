Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Recrear Macondo fue recrear nuestra propia identidad”

Iberseries & Platino Industria 2025 reunió a Bárbara Enríquez y Eugenio Caballero para hablar sobre el diseño de producción de la serie “Cien años de soledad”.

David Sánchez
02 de octubre de 2025 - 09:30 p. m.
Los creadores de la serie de "Cien años de soledad" ya están trabajando en su segunda temporada.
Los creadores de la serie de "Cien años de soledad" ya están trabajando en su segunda temporada.
Foto: David Sánchez

La tarea parecía imposible: llevar a la pantalla el mítico pueblo de Cien años de soledad, la obra maestra de Gabriel García Márquez, que habita ya en la imaginación de millones de lectores. Sin embargo, Netflix apostó por la adaptación y los encargados de transformar las palabras en imágenes fueron los mexicanos Eugenio Caballero, ganador del Oscar por El laberinto del fauno, y Bárbara Enríquez, nominada por Roma.

Bajo el título “Recrear Macondo. El diseño de producción de la serie Cien años de soledad” en Iberseries &...

Por David Sánchez

Conoce más

Temas recomendados:

Cien años de soledad

Netflix

Gabriel García Márquez

Macondo

Diseño de producción Macondo

Bárbara Enríquez

Eugenio Caballero

Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.