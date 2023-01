Red Hot Chili Peppers: la maldición de la heroína

Tres de los cuatro integrantes de Red Hot Chili Peppers durante un concierto en California (Estados Unidos) Foto: Getty Images for SiriusXM - Kevin Mazur

Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem, así se llamaba una agrupación de rock alternativo que había surgido en 1983. No tardó mucho tiempo en cambiar su nombre por el de Red Hot Chili Peppers. Hacía tres años otra banda estadounidense ya había incursionado en su género musical: R.E.M. Precisamente, el año en que ellos surgieron, R.E.M. recibió elogios por su álbum debut Murmur y su canción Radio Free Europe. No tuvieron la misma suerte que ellos, porque cuando lanzaron su álbum debut homónimo en 1984 las cosas quizá no salieron como esperaban.

Michael Peter Balzary (Flea), Anthony Kiedis, Jack Irons y Hillel Slovak -los cuatro integrantes de Red Hot Chili Peppers para ese momento- vieron no solo cómo se sacaba al mercado aquel álbum, a pesar de los desacuerdos que tenían en materia de producción, sino también el fracaso comercial que eso supuso: ni siquiera ingresó a la lista Billboard 200, pues quedó en el puesto número 201. Las cosas mejoraron un poco con sus dos siguientes álbumes (Freaky Styley y The Uplift Mofo Party Plan), en particular con el último de ellos. Pero el gran cambio vino el 15 de agosto de 1989 con el lanzamiento de su tercer disco: Mother’s Milk, que ha vendido más de dos millones de copias. Pero el éxito no pudo ser disfrutado por los cuatro miembros.