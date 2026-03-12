Publicidad

Reflexiones sobre “el mal en el pensamiento moderno”, libro de la filósofa Susan Neiman

Capítulo de “El mal en el pensamiento moderno. Una historia alternativa de la filosofía”, libro publicado en Colombia con el sello editorial Debate, en el que se exploran interrogantes como ¿puede tener sentido un mundo en el que los inocentes sufren?

Susan Neiman * / Especial para El Espectador
12 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
¿Podemos seguir creyendo en un poder divino o en el progreso humano si hacemos una taxonomía del mal? ¿Es el mal profundo o banal? En esta obra, Susan Neiman argumenta que estas preguntas impulsaron la filosofía moderna. Los filósofos tradicionales, de Leibniz a Hegel, intentaban defender al Creador de un mundo en el que el mal existe y se manifiestó en el siglo XX a través de eventos como el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial.
Prefacio a la edición de 2004

¿Una historia del pensamiento sobre el problema del mal puede ofrecernos un armazón para reflexionar sobre el presente?

El interrogante se me planteó con particular intensidad a medida que, a mediados de septiembre de 2001, fui abriendo uno tras otro una serie de breves, tajantes correos. Amigos y colegas que sabían que yo estaba terminando un libro sobre este tema me escribían para preguntarme: ¿es otro terremoto de Lisboa o no? No menos atónita y sobrecogida que cualquier otro honesto mortal en aquel...

