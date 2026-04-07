Lo que está en juego con la reforma a la Ley General de Cultura

Foto tomada el 5 de mayo de 2025 durante la presentación y posterior radicación ante el Congreso de la República del proyecto de reforma a la Ley General de Cultura. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Estamos a un mes de que se cumpla el primer aniversario de la radicación del proyecto que busca reformar la Ley 397 de 1997, mejor conocida como Ley General de Cultura. El 7 de mayo de 2025, en un evento frente al Capitolio Nacional en el que no solo participó la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, sino también varios representantes de las diferentes áreas de este gremio, se presentó esta iniciativa mediante la cual se busca actualizar el marco normativo que cobija a artistas, sabedores y gestores de...