Regresa al Teatro Petra “El interrogatorio”

Marcela Valencia y Fabio Rubiano se encuentran, por primera vez, solos en el escenario, con 'El interrogatorio'. Foto: SaraZuluaga

Marcela Valencia y Fabio Rubiano llevan 37 años de trabajo en conjunto. Juntos fundaron el Teatro Petra y han actuado juntos en obras como Historia de una oveja y Labio de liebre. Sin embargo, por primera vez, se encuentran solos en el escenario, con El interrogatorio.

Como de costumbre, se trata de una comedia negra, con dosis de realidad nacional e ironía. El interrogatorio es la investigación del Comisario Fabián en la Mansión Gualteros, que pertenece a la famosa actriz de cine mudo, Augusta Jonás. El personaje interpretado por Rubiano hace preguntas y, de a poco, se van descubriendo las conexiones con personas que han pasado por la mansión, que han tenido algún tipo de relación con el personaje que encarna Valencia, y que terminado desaparecidas o muertas. Es una historia donde hay hechos bestiales y salvajes, que se podrían inscribir en el terreno de lo irreal, pero suceden aquí, ahora, son verdad.

“A nosotros no nos gusta hacer alegorías, ni similitudes, buscamos crear universos con elementos de la realidad pero que tengan unos códigos internos concretos. Empezamos a investigar ese tipo de personajes, grandes figuras vestidas de finura, bondad y elegancia, que cautivan, pero a la vez, son protagonistas de grandes crímenes. Nos interesa el cinismo con el que ostentan del poder y no solo me refiero al poder político, también frente a la vida humana, la muerte o la corrupción. En la realidad este tipo de personajes son horrorosos, pero para el teatro son muy atractivos”, afirma Rubiano.

El vertiginoso estilo de los diálogos de esta obra envuelve al espectador en un interrogatorio rápido que le permitirá, quizás, reunir las pistas necesarias para esclarecer los motivos por los cuales han ocurrido los siniestros hechos. Es así como a partir de una serie de equívocos, mentiras y ocultamientos se va descubriendo que todo un país cabe en la Mansión Gualteros.

La obra interpretada por Marcela Valencia y Fabio Rubiano llega en temporada del 15 de junio al 2 de julio, con funciones de miércoles a sábado a las 8:00 pm en el Teatro Petra.

