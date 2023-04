Regresa la obra teatral con más fracasos de Colombia

Vuelve el unipersonal de Victoria Hernández a Bogotá. Foto: Cortesía

Hace años recibí un sorpresivo mensaje de mi mamá, decía estar muy preocupada, en sus propias palabras afirmaba estar enferma de la cabeza. Dijo que se le estaban olvidando las cosas y que cada tanto se enredaba con tareas que antes le parecían simples. Le contesté, disimulando mi intranquilidad, que no se presionara, que lo mejor era pedir cita con el médico y escuchar la opinión de un profesional.

Durante un tiempo evadí el tema, hasta que no hubo más remedio y tuve que preguntarle si había asistido al médico. Me contestó con una extraña expresión en el rostro; dijo que había decidido ir directamente al especialista. Buscó en la cartilla, pidió la cita y asistió puntualmente. Al llegar al consultorio y exponerle su caso al doctor, se encontró con una respuesta impactante. Aquel médico no podía hacer nada, no estaba capacitado para atenderla porque ella necesitaba ir donde un neurólogo y se encontraba frente a un neumólogo.

Hoy en día mi mamá está bien, pudo asistir al neurólogo, tomarse los exámenes pertinentes y su salud mental es impecable, pero recordar aquel episodio me produce la misma mezcla de emociones que me produjo ver Clarissa o 7 intentos fallidos de suicidio en su estreno, en julio de 2022. “Las buenas comedias suelen ser sobre temas muy serios” dice Clarissa, la protagonista del unipersonal que lleva su mismo nombre. La obra está en constante tensión, pone sobre el escenario el suicidio, la suicida, sus metódos y, sobretodo, sus fracasos.

Sin embargo, todo es aparentemente ligero, incluso divertido. Atentar contra la vida propia es un acto imperdonable en muchas creencias, por eso, hablar de este tema no es fácil, pero la dramaturgia de Carlos Be expande el concepto del suicidio poniéndolo en un lugar alejado de la reflexión intelectual y el moralismo religioso. Su texto es una declaración de empatía, un acercamiento a la vulnerabilidad humana. El montaje protagonizado por Victoria Hernández fue un proceso de cocción lenta que comenzó en 2020, cuando la humanidad tuvo intento fallido de suicidio.

En el encierro, Hernández decidió escribir una obra sobre las enfermedades mentales, pero al leer sus propias palabras descubrió un tono pesado y dramático que la aterró, entonces lo hizo a un lado y siguió su vida como si aquel texto no existiera. En abril recibió un mensaje de Carlos Be, el encabezado decía: “Lee este texto, si te gusta, te lo regalo”. El monólogo adjunto tenía las características que Hernández estaba buscando. Durante la cuarentena, con miles de kilómetros de distancia en medio, autor y actriz se dieron a la tarea de darle vida a Clarissa o 7 intentos fallidos de suicidio. Fueron varios meses de trabajo hasta lograr una puesta en escena satisfactoria en septiembre de 2020.

Sin embargo, cuando la obra estuvo lista, sus creadores decidieron que su destino no debía ser una presentación virtual, tendrían que esperar a que los teatros abrieran de nuevo sus puertas. Clarissa entró en confinamiento durante más de un año y sólo hasta el primer semestre de 2022 Hernández y su equipo de trabajo decidieron retomar la obra para estrenarla. Tras dos temporadas en Bogotá, una en Cali y otra más en Ciudad de México, regresa a la capital este unipersonal que permite disfrutar de la versatilidad y la potencia escénica de Victoria Hernández, una actriz que no escatima esfuerzos en el escenario. El Teatro Charlot recibe esta puesta en escena que deambula en la frontera entre la vida y la muerte, pero también, entre la tragedia y la comedia.

La historia de una mujer llena de hermosas contradicciones. Un enfrentamiento directo con la muerte y la enfermedad contado en una secuencia de fracasos, cada uno más patético y entrañable que el anterior. Su tono divertido hace que sea la obra justa para pasar un buen momento con mi mamá. Nos vemos en el teatro.