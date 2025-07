Republicanos quieren renombrar ópera del Kennedy Center en honor a Melania Trump

El presidente Donald Trump (izq.) y la primera dama Melania Trump llegan para asistir a la noche de estreno de "Los Miserables" en el Kennedy Center en Washington, D.C. Foto: AFP - ALEX WROBLEWSKI

De acuerdo con el New York Times, los miembros republicanos del Comité de Asignaciones aprobaron recientemente enmendar una ley que cambiaría el nombre de la ópera del John F. Kennedy Center for Performing Arts en honor a Melania Trump, la primera dama. La enmienda a la ley de gastos, recientemente aprobada, aseguró fondos para la institución, con la condición de cambiar su nombre.

La propuesta fue hecha por los republicanos el pasado martes, como parte de una ley de gastos del Departamento del Interior. Para que la propuesta pase, se requiere la aprobación de toda la Cámara.

De acuerdo con el medio estadounidense: “El Sr. Trump, quien no asistió a la ceremonia anual de entrega de premios Kennedy Center Honors durante su primer mandato, ha mostrado un ferviente interés en el centro de artes escénicas en su segundo mandato, nombrándose a sí mismo su presidente poco después de regresar al cargo. Purgó la junta del Kennedy Center de los designados por Biden y destituyó tanto a la presidenta del centro durante mucho tiempo, Deborah F. Rutter, como a su presidente, David M. Rubenstein”. Al mismo tiempo, la primera dama funge como presidenta honoraria, como es tradición.

La enmienda a la ley de gastos fue presentada por el representante republicano de Idaho, Mike Simpson, quien es también presidente del Subcomité de Asignaciones del Interior y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes. De acuerdo con el representante, esta propuesta de nombrar la institución en honor a la primera dama “Es una excelente manera de reconocer el aprecio del presidente por las artes”.

Hace unas semanas, el presidente Donald Trump y su esposa, Melania, recibieron reacciones mixtas entre abucheos y vítores tras su aparición en el Kennedy Center para la primera presentación del musical “Les Miserables”.

En el otro lado del espectro político, la representante demócrata Chellie Pingree se opuso a la enmienda asegurando que “Es solo otro asalto más en esta trama de toma del control del Centro Kennedy por parte del presidente. Me parece indignante. No hay consenso público al respecto. También me lleva a preguntarme: ¿planea el presidente cambiarle el nombre a todo el Centro Kennedy en su honor?”, afirmó en una entrevista telefónica con el New York Times.

La Ópera del Kennedy Center es el segundo teatro más grande del complejo e instituciones como estas usualmente otorgan los derechos de nombramiento para personas que hayan hecho millonarias donaciones.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Donald Trump ha tomado el control del Kennedy Center. En febrero reorganizó el consejo de administración despidiendo a varios miembros y luego se hizo nombrar al frente de la principal institución cultural de Washington para acabar con la cultura “woke”, término peyorativo de la derecha radical para designar las políticas de fomento de la diversidad.

En su cruzada ultraconservadora contra lo que él llama la “propaganda antiestadounidense” en el arte, la investigación y la historia, el presidente estadounidense también ha tomado el control de varios grandes museos de la capital.

Una congresista republicana de Carolina del Norte presentó un proyecto de ley en enero para renombrar el principal aeropuerto de Washington como “aeropuerto internacional Donald J. Trump”.

Una congresista de Florida presentó otra propuesta de ley que ordenaría “asegurarse de que el rostro del presidente Donald J. Trump esté grabado en el Monte Rushmore”.

Este monumento de Dakota del Sur presenta, en la ladera de la montaña, los rostros esculpidos de los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt.

Un congresista de Texas propuso que el rostro de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de la nación, fuera reemplazado en los billetes de 100 dólares por el del multimillonario republicano.